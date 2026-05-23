Am Freitag kam es gegen 14.56 Uhr zu einem Arbeitsunfall in Birkfeld. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte ein 67-jähriger Mann gemeinsam mit seinem 35-jährigen Sohn, beide aus dem Bezirk Weiz, Altholzbretter mithilfe eines Baustellenkrans auf einen etwa vier Meter hohen Holzstapel schlichten. Hierzu wurde eine Leiter an den Holzstapel gelehnt. Während sich der 35-Jährige auf dem Holzstapel befand, stand der 67-Jährige auf der Leiter.

Durch einen Windstoß dürfte die Leiter instabil geworden sein, wodurch der 67-Jährige von der Leiter stürzte. Der 35-Jährige versuchte noch, seinen Vater festzuhalten, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls vom etwa vier Meter hohen Holzstapel.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der 35-jährige Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der 67-Jährige wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das LKH Weiz zur weiteren Abklärung eingeliefert.

Laut Polizei gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Freiwillige Feuerwehr Koglhof stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.