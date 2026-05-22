Für die Wirtschaftstreibenden aus dem Oberen Feistritztal steht fest: Der Ausbau der B72 muss vorangehen. „Gefühlt seit Jahrzehnten wird die Sanierung der Engstelle Rosegg an der B72 gefordert und versprochen. Noch immer ist nichts passiert. Uns geht das zu langsam“, sagt Andreas Schlemmer, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer (WKO) in Weiz.

„Es reicht. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, um unsere Forderungen für eine gute Entwicklung dieser Region zu unterstützen“, sagt auch der Weizer WKO-Obmann Bernhard Stranzl. Sichtbar soll ihre Forderung durch ein Plakat werden, das nun auf der Hütte direkt an der B72 hängt.

Im April waren die Erkundungsbohrungen abgeschlossen worden. Bis zum Sommer sollten sowohl Kosten-Nutzen-Analyse als auch Trassenempfehlung vorliegen. Fest steht: Es werden drei Varianten betrachtet. Diese basieren auf einer Machbarkeitsstudie und berücksichtigen alle die Feistritztalbahn.

Wie Andreas Kreminger vom Büro der Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) am Freitag verrät, könnten wohl Ende Juli die Ergebnisse auf dem Tisch liegen.

Treffen „gecrasht“

Stichwort Bahn: Diese ist auch beim Pressetermin der WKO Thema. Die Diskussion um die Bahn dürfe nicht den Ausbau verhindern, heißt es. „Der Erhalt der Bahntrasse sichert eine zukunftsorientierte Verkehrsentwicklung unabhängig davon, ob diese Trasse weiterhin für eine Eisenbahn genutzt wird, oder die Trasse für Freizeit- und Sportaktivitäten adaptiert wird“, sagt Schlemmer.

Das sieht das Team rund um die Feistritztalbahn natürlich anders. Und obwohl von ihnen offiziell niemand beim Pressetermin eingeladen war, hinderte das zwei Ehrenamtliche nicht daran, sich trotzdem einzuklinken. Ernst Schweighofer und sein Kollege waren gerade mit Arbeiten entlang der Strecke beschäftigt, als sie dazustoßen.

Ernst Schweighofer aus Koglhof arbeitet bei der Feistritztalbahn mit; für ihn ist klar: „Im Tal haben alle Platz!“ © KLZ / Julia Kammerer

Ganz zufällig war das natürlich nicht. Stephanos Berger, Pressebeauftragter der Bahn, hat vom Termin und dem Plakat Wind bekommen. Ihm drängt sich die Frage auf: Warum gab es kein gemeinsames Treffen? Vor allem, weil das Plakat auf Feistritztalbahn-Grund hängt, hätte man sich zumindest eine Info erhofft.

Wird heuer gefahren?

Entlang der Bahnstrecke gibt es nach Schneebruch und Wind zumindest allerhand zu tun. Berger verrät: „Zum Schulschluss wollen wir mit den Fahrten zwischen Oberfeistritz und Anger beginnen. Birkfeld fahren wir aktuell aufgrund von Bauarbeiten nicht an.“