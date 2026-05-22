Nach dem Gewaltverbrechen in Gschmaier (Gemeinde Gersdorf an der Feistritz) am vergangenen Sonntag, bei dem eine 59-jährige Frau mutmaßlich von ihrem 64 Jahre alten Ehemann getötet wurde, liegt der Staatsanwaltschaft Graz nun ein erstes mündliches Obduktionsergebnis vor. Es bestätige den gewaltsamen Tod der Oststeirerin aufgrund der Schussverletzungen, teilte StA-Sprecher Christian Kroschl der Kleinen Zeitung auf Anfrage mit. Weitere Details wollte er nicht kommunizieren.

Laut Informationen der Kleinen Zeitung wurde die Frau zweimal im Oberkörper getroffen. Die Tatwaffe, ein Kleinkalibergewehr, hat die Polizei im Wohnhaus sichergestellt. Der 64-Jährige hatte sie illegal besessen. Mit dem Gewehr soll er in den Tagen nach der Bluttat versucht haben, sich selbst zu töten. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er befindet sich noch immer auf der Intensivstation und ist daher nicht vernehmungsfähig. Die Mordermittler des Landeskriminalamts sind zuversichtlich, dass sie den Oststeirer in der kommenden Woche erstmals befragen können, um auch Näheres zum Motiv zu erfahren. Dieses dürfte nach ersten Erkenntnissen wohl in der langjährigen Krankheit der Ehefrau zu finden sein.

Tat wurde erst drei Tage später bekannt

Die Bluttat war erst am Mittwochnachmittag bekannt geworden, nachdem der Verdächtige telefonisch Verwandte darüber informiert hatte. Danach wurde der Mann von Beamten der Verhandlungsgruppe überredet, unbewaffnet aus seinem Haus zu kommen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, wurde aufgrund seiner Verletzungen danach aber sofort ins Krankenhaus gebracht.

Das Ehepaar lebte sehr zurückgezogen auf ihrem Anwesen in Gschmaier. Im Ort waren die beiden nur wenigen Bewohnern bekannt, wie ein Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung zeigte. Auch Bürgermeister Erich Prem habe das Haus noch nie betreten, wie er sagte: „Wenn ich gekommen bin, haben sie immer vor dem Haus oder im Stiegenhaus gewartet.“