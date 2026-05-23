Mercedes hat am Freitag das Sprint-Qualifying der Formel 1 in Kanada mit Respektabstand zur Konkurrenz dominiert. Der britische Vorjahressieger George Russell holte sich die Pole-Position für den ersten Sprint in Montreal überhaupt am Samstag (18.00 Uhr/live ServusTV, Sky) knapp vor seinem italienischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,068 Sek.). Dahinter reihte sich das McLaren-Duo mit Weltmeister Lando Norris (+0,315) und Oscar Piastri (+0,334) ein.

Damit schlug WM-Verfolger Russell im Stallduell gegen Antonelli vorerst zurück, nachdem er zuletzt in Miami noch klar hinter dem 19-jährigen Teenager zurückgelegen war. „Es fühlt sich gut an“, sagte Russell. „Ich hatte nie Selbstzweifel.“ Die „Silberpfeile“ brachten mit Erfolg einige Upgrades zum Circuit Gilles Villeneuve. „Es fühlt sich großartig an, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, betonte Russell. In der WM-Wertung führt Antonelli, zuletzt dreifacher Grand-Prix-Sieger und am Freitag Schnellster im einzigen Freien Training, derzeit 20 Punkte vor Russell.

Die Ferraris von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,361) und Charles Leclerc (+0,445) gehen von den Plätzen fünf und sechs ins kurze Rennen. Max Verstappen (+0,539) musste sich mit dem siebten Rang begnügen, knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar (+0,640). Fernando Alonso sorgte im ersten Qualifying-Abschnitt indes für eine Rote Flagge, nachdem der Spanier mit seinem Aston Martin nach einem Verbremser in der Streckenbegrenzung eingeschlagen war.

Tierliebhaber Albon überfuhr Murmeltier

Die einzige Trainingseinheit zuvor hatte zweimal unterbrochen werden müssen. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Boliden stehengeblieben, später kollidierte Alexander Albon mit einem Murmeltier auf der Strecke. Der demolierte Williams-Wagen des Tierliebhabers aus Thailand, der sich zuhause mit seiner Familie um Katzen, Hunde und Pferde kümmert, musste ebenfalls abgeschleppt werden. Beide konnten nicht am Sprint-Qualifying teilnehmen.