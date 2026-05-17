Alles steuerte auf ein kleines Märchen hin – und die Erfüllung eines Lebenstraums von Max Verstappen. Der Niederländer, viermaliger Weltmeister der Formel 1, war bei den berühmt-berüchtigten 24 Stunden auf dem Nürburgring tatsächlich auf dem Weg zum Sieg zusammen mit seinen Team-Kollegen, dem Österreicher Lucas Auer, Dani Juncadella und Jules Gounon, auf den Sieg zu – vor der neuen Rekordkulisse von 352.000 Fans! In der Nacht hatte sich das Mercedes-Quartett auf dem AMG GT 3 an die Spitze gesetzt und diese bis in den späten Vormittag auf über 40 Sekunden ausgebaut.

Dann aber nahm das Drama seinen Lauf – kurz nachdem Verstappen das Auto an Juncadella übergeben hatte, wurde der langsamer. Zunächst ging das „Schwesterauto“, mit dem sich Verstappen in der Nacht packende Duelle geliefert hatte, an dem führenden Mercedes vorbei, dann rollte der Spanier an die Box. Dort bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen: Aufgrund eines Schadens an der Antriebswelle musste das Auto lange an der Box bleiben, der Plan war es aber, zumindest noch einmal auf die Strecke zu fahren.

„Es gab einen ABS-Alarm direkt nach dem Wechsel, wir dachten erst, es wäre ein technischer Defekt. Wir haben versucht, den zu resetten, doch dann kamen noch Geräusche und Vibrationen dazu. Es hat sich herausgestellt, dass es ein Antriebswellenschaden ist. Daraus resultierten weitere Kollateralschäden, es wird dauern, das Auto wieder fit zu bekommen“, sagte AMG-Kundensportleiter Stefan Wendl auf RTL Nitro.

Vor dem Aus hatte Verstappen eine wilde Show geliefert, am Samstag schon einmal bei aller Begeisterung nur mit viel Glück einen wilden Crash auf der Nordschleife verhindert und bei einem Ausflug übers Gras viel Glück gehabt. Und am Sonntag hatte er nochmals Glück, als sich unmittelbar vor ihm zwei Konkurrenten in die Haare bekommen hatten. „Es war sehr knapp, vor mir haben sich zwei Autos berührt“, sagte der Niederländer wenige Minuten vor dem technischen Defekt an seinem Auto und nach seinem Stint. „Es ist der Wettbewerb, sich im Langstreckensport das Auto mit Team-Kollegen zu teilen und auch die Strecke ist sehr herausfordernd – einfach die ganze Kombi.“