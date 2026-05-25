Es läuft bei Shakira. Anfang Mai spielte die Kolumbianerin am Copacabana-Strand das größte Konzert ihres Lebens vor zwei Millionen Menschen, der Oberste Gerichtshof in Spanien sprach sie jüngst vom Vorwurf des Steuerbetrugs frei und ordnete die Rückzahlung von satten 55 Millionen Euro an, und mit ihrem neuen Song „Dai Dai“ (Italienisch für „Auf geht’s“) sorgt der 49-jährige Weltstar des Latin-Pop endlich mal für eine Portion des dringend nötigen WM-Vorfreudekribbelns. Wir sprachen mit Shakira in Madrid über ihren Song, ihr Herzensanliegen und die Höhen und Tiefen in ihrem Leben.