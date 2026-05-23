Die Weinbank in Ehrenhausen wird zur TV-Bühne: Im VOX-Format „Kitchen Impossible“ wartet auf Hans Neuner eine Aufgabe, die es in sich hat. In der Folge am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, um 20.15 Uhr tritt der österreichische Spitzenkoch gegen Roland Trettl an – und landet dafür auch in der Südsteiermark.

Nach einem Abstecher nach Maribor führt ihn die Reise knapp hinter die österreichische Grenze. Dort bekommt der gebürtige Tiroler Hans Neuner im Weinkeller die schwarze Box überreicht. Darin steckt für den Chefkoch des Zwei-Sterne-Restaurants „Ocean“ in Portugal und selbsternannten „König der Meere“ ausgerechnet ein Süßwasserfischgericht – und dazu ein Gebäck, das ihn besonders fordert.

Originalkoch ist Gerhard Fuchs von der Weinbank in Ehrenhausen. Der nimmt die Herausforderung mit Humor: „Eine gute Handsemmel erkennt man daran, „dass sofort jemand ‚Oida‘ sagt“.