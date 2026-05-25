Das, was im Jahr 2006 von Klaus Uhlir und Peter Erlsbacher als ehemalige Obmänner des Volleyballclubs UVC und des Fußballclubs SC Bruck 1921 erstmals initiiert wurde, findet heuer bereits mit der 21. Auflage seine Fortsetzung. Vom Montag, 22. Juni bis Samstag, 27. Juni 2026 verwandelt sich der Brucker Hauptplatz wieder in die größte Sandkiste der Steiermark.

„Wir werden auch heuer wieder die weit über die Stadtgrenzen bekannte Veranstaltung mit all unserer bisherigen Erfahrung über die Bühne bringen“, so ein sehr zuversichtlicher Projektleiter und UVC-Obmann Ulrich Berger. „Für die 21. Auflage setzen wir wie immer auf Altbewährtes“, so Berger weiter.

Boccia und Public Viewing

In der bekannten Manier wird für vier Tage Boccia wieder SC Bruck Präsident Peter Erlsbacher der Turnierleiter sein. „Im Vorjahr haben wir wieder die magische Marke von genau 200 Anmeldungen geknackt, ich bin mir aber sicher, dass wir diese Rekordmarke in diesem Jahr wieder erreichen und vielleicht sogar überbieten werden“, so Erlsbacher, der für enge Millimeter-Entscheidungen auch wieder mit den Maßband über den Sand hirschen wird.

Als besonderes Schmankerl verrät Erlsbacher: „Zusätzlich gibt es heuer das WM-Match Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19.00 Uhr bei den Gastroständen am Hauptplatz zu sehen, die fußballbegeisterten Personen versäumen daher nichts.“

Neuer Modus beim Beachvolleyball

Nachdem der Padel Lions Club Bruck/Mur im Vorjahr erstmals die Turnierleitung für Tennis übernommen hat, will er auch dieses Jahr mit ihrer Expertise den Bewerb wieder gut über die Bühne bringen.

Beim Beachvolleyball wird es wieder viele spannende Duelle geben © Laura Schneller

Beachvolleyball wird wie gehabt am Donnerstag gespielt, Turnierleiter Wolfgang Günther freut sich schon auf sein Metier: „Wir haben in den letzten Jahren einen immer größer werdenden Zulauf an Mannschaften erhalten, deshalb wollen wir im 21. Jahr das Turniersystem ändern. Es gibt einen „32er Double-Elimination-Raster“ und eine Trostrunde für die acht Verlierer der ersten beiden Runden.“

Stadt und Sponsoren bleiben treue Unterstützer

Die vielen Sponsoren wie Inteco als Hauptsponsor oder das Autohaus Reichel, um nur wenige Beispiele zu nennen, halten der Veranstaltung weiterhin die Treue, wofür sich das Organisationskomitee herzlich bedankt. Die Stadtgemeinde Bruck an der Mur steht trotz finanzieller Herausforderungen zu dieser bereits legendären Veranstaltung und hat ihre Unterstützung beschlossen.

„Ohne diese Unterstützungen der öffentlichen Hand und der vielen Brucker Firmen könnten wir diese Veranstaltung in der Dauer von sechs Tagen nicht durchführen. Für Boccia und Volleyball gibt es eine geringe Erhöhung der Anmeldegebühr von fünf Euro, was den immer wieder steigenden Inflationskosten der letzten Jahre geschuldet ist“, so Berger. Die Anmeldung für die Bewerbe ist bereits unter der Mailadresse beachandermur@gmx.at möglich.