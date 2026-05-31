Jahr für Jahr kürt das Suchportal DocFinder die beliebtesten niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen in Österreich. Die Auswertungen basieren auf dem gesammelten Feedback von Patienten, rund eine halbe Million Bewertungen werden berücksichtigt. Seit 2014 steht jedes Jahr der Name einer gebürtigen Köflacherin auf der Liste: Dr. Birgit Mayr. Auch von der Tageszeitung „Kurier“ wurde sie mehrfach als eine der beliebtesten Ärztinnen Österreichs ausgezeichnet, so auch heuer wieder.

Die Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt Orthopädie und manueller Medizin führt seit 2011 eine Wahlarztordination in Wien, drei Jahre später eröffnete sie auch eine Praxis in Köflach. Was ist das Geheimnis ihrer Popularität? „Ich sehe nie nur Schulter oder Knie, sondern immer den ganzen Menschen“, sagt die Ärztin. Mayr nimmt sich Zeit, hört zu, verbindet orthopädische Behandlung mit Gespräch und versucht, Beschwerden nicht isoliert zu betrachten. „Ich bin wahrscheinlich, was man früher Landarzt nannte“, schmunzelt sie, „und zwar mit Leidenschaft.“

Holistischer Ansatz

Ein ganzheitlicher Blick sei unumgänglich, um Patienten richtig und vor allem nachhaltig zu behandeln, findet Mayr. Beschwerden würden oft nicht dort entstehen, wo der Schmerz empfunden wird. „Deshalb untersuche ich Patientinnen und Patienten immer vom Sprunggelenk über die Beinachsen und das Becken – mit besonderem Augenmerk auf das Kreuzbein-Darm-Gelenk, das oft verhakt ist und verschiedenste Schmerzen, etwa im Rücken, auslöst, aber sehr leicht deblockiert werden kann – über die Wirbelsäule bis zum Kopf.“ Die Weststeirerin setzt auf manuelle Medizin, also sanfte Chirotherapie. Die meisten orthopädischen Beschwerden können ihrer Ansicht nach ohne Operation erfolgreich behandelt werden.

Die Gesundheitswerkstatt in Köflach © KLZ / Dunst

„Ganzheitlich zu arbeiten ist sehr aufwendig, lohnt sich aber und macht Spaß“, sagt Mayr. Wichtig sei ihr vor allem, Menschen ernst zu nehmen und gemeinsam mit ihnen an ihrer Gesundheit zu arbeiten. „Darum sage ich nie ,Ich behandle Sie‘, sondern: ‚Auf gute Zusammenarbeit!‘“

Ausbildung unter anderem in England

Geprägt wurde dieser Zugang durch ihre vielseitige Ausbildung. Diese führte sie mitunter an das UKH Klagenfurt, die Universitätsklinik für Orthopädie am AKH Wien, aber auch für zwei Jahre an ein Cambridge University Teaching Hospital. Besonders geprägt hat Mayr dort der respektvolle Umgang mit Patienten und die intensive Ausbildung in unterschiedlichen medizinischen Bereichen. „Gerade die Zeit in der psychiatrischen Notfallmedizin hat mir gezeigt, wie wichtig Empathie in der Medizin ist“, sagt Mayr. Übrigens ebenso eine ihrer Eigenschaften, die in den DocFinder-Bewertungen besonders häufig gelobt wurde.

Mayr ist auch ausgebildete Schauspielerin

Den Weg zur Humanmedizin fand die Weststeirerin aber über Umwege. Eigentlich wollte sie Tierärztin werden, arbeitete als Jugendliche im Lipizzanergestüt Piber, wo sie dem Gestütstierarzt assistierte. Weil Veterinärmedizin damals nur in Wien angeboten wurde, begann sie zunächst Humanmedizin in Graz zu studieren – und blieb bereits nach der ersten Vorlesung begeistert dabei. Im Verlauf des Studiums wechselte sie dann nach Wien, der Schauspielerei wegen.

Parallel zum Medizinstudium absolvierte Mayr dann nämlich auch eine Schauspielausbildung am Prayner Konservatorium. Später folgten Engagements am Theater in der Josefstadt bei Otto Schenk sowie Rollen in Produktionen wie „Tatort“, „Kommissar Rex“, „Soko Donau“ oder „Um Himmels Willen“. Zuletzt spielte sie eine Hauptrolle in einem Kinofilm, der gerade in der Post-Produktion ist. „Die Medizin und die Schauspielerei sind zwei Seelen, die in meiner Brust wohnen und hervorragend miteinander können – und zwar abwechselnd.“