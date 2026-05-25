Diese Woche geht das 66. Narzissenfest in Bad Aussee über die Bühne. Vier Tage lang gibt es ein buntes Programm im ganzen Ausseerland, offizieller Startschuss ist traditionell am Donnerstag mit dem Krönungsabend. Dort stimmt das Publikum ab, wer die diesjährige Narzissenkönigin wird. Freitagfrüh geht es dann weiter mit einem ungewöhnlichen Programmpunkt: Der Ö3-Wecker mit Gabi Hiller und Philipp Hansa wird live vom Kurhausplatz gesendet. Dann geht es weiter mit dem Maitanz der Kinder aus dem Ausseerland, außerdem kann man tagsüber Narzissenwiesen-Führungen besuchen oder selbst aktiv werden und Narzissen pflücken.

Das sind die drei diesjährigen Narzissenhoheiten Lisa Kummer, Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner – wer von ihnen die Königin wird, entscheidet das Publikum am Donnerstag © Narzissenfest / Jakob Grill

Am Samstag kann man dann beim Figurenstecken helfen, beim Oldtimertreffen vorbeischauen oder die Trachtenmodenschau besuchen. Auch die Zauberer vom Magischen Ring Austria sind einen Besuch am Kurhausplatz wert, „da treten internationale Profis auf“, sagt Rudi Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. Der Höhepunkt des Festes folgt dann am Sonntag. Der Ortskern von Bad Aussee verwandelt sich ab neun Uhr in ein Veranstaltungsgelände, auf dem an jeder Ecke Narzissenfiguren ausgestellt sind – 24 sind es heuer. Die Siegerfiguren werden um 15 Uhr auf der Hauptbühne beim Postamt bekanntgegeben.

Anreise und Tickets

Da das größte Blumenfest Österreichs immer mehrere Tausend Gäste anlockt, gibt es ein Anreise- und Parkkonzept. Pkws und Reisebusse werden von den Einsatzkräften eingewiesen und können gratis parken. Zudem gibt es Shuttlebusse zwischen dem Bahnhof Bad Aussee, den Parkplätzen und dem Festgelände. Sie sind ebenfalls kostenlos.

Grills „Geheimtipp“: „Es müssen nicht alle morgens um neun Uhr schon anreisen, es genügt auch noch mittags. Da löst sich der größte Ansturm dann schon auf.“ Bis 15 Uhr sehe man auf jeden Fall noch alle Figuren.

Ist man dann beim Narzissenfest angekommen, benötigt man noch ein Ticket. Dieses kann man vor Ort an den Eingängen kaufen – allerdings nur mit Bargeld. Eine Karte kostet 19 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 zahlen nichts. Es seien ausreichend Tickets vorhanden, erklärt man beim Narzissenfestverein. Die teureren Diamond-Narzissen-Cards sind schon ausverkauft.

Gutes Wetter, Verpflegung und Promis

Die Wettervorhersage deutet auf ein sehr warmes Wetter hin, daher sollte auf die Sonnencreme nicht verzichtet werden. Abkühlen kann man sich aber auch mit einem Getränk im Gasthaus oder bei einem der vielen Stände. Dort gibt es heuer besonders viel Abwechslung: „Von der Leberkässemmel bis zu Speisen vom Haubenkoch Dominik Utassy ist alles dabei“, sagt Grill. Es gibt Hendln, Bowls oder die klassischen Bratwürste vom Feuerwehrzelt. Und auch für die Naschkatzen ist etwas dabei: Ausseer Lebkuchen, Schaumrollen und andere Mehlspeisen.

Das Fest lässt sich auch das ein oder andere bekannte Gesicht nicht entgehen. So wird etwa Silvia Schneider von der Sendung „Silvia kocht“ am Sonntag vor Ort sein, oder auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP).

Noch Zimmer frei

Wer spontan noch ein paar Tage länger im Ausseerland bleiben möchte, bekommt auch kurzfristig noch ein Zimmer, sagt Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut. In allen Ausseerland-Gemeinden sei noch etwas frei – „Kurzentschlossene können einfach bei uns im Tourismusbüro anrufen und wir finden ein Platzerl“.