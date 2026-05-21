Ein 37-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Rochelgasse von Osten kommend in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Neunjähriger mit einem Scooter auf dem Gehsteig in entgegengesetzter Richtung.

Laut Zeugen und dem Fahrzeuglenker dürfte das Kind mit seinem Scooter aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn gerollt sein. Der Pkw-Lenker gab an, er habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Neunjährige schwer verletzt und sofort mit dem Roten Kreuz in die Kinderklinik gebracht.