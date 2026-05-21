Kein anderer Berg regt so sehr auf wie der Mount Everest. 8848 Meter hoch, direkt an der Grenze von Nepal und Tibet (China) gelegen und seit über einem Jahrhundert Ziel von Träumerinnen und Träumern, Fantastinnen und Fantasten und nicht zuletzt von Alpinistinnen und Alpinisten. 1921 zogen die ersten Expeditionen aus, um überhaupt erstmals den Berg zu erreichen. 1953 gelang Sherpa Tenzing Norgay und Edmund Hillary der Erfolg und die erstmalige Besteigung - seitdem werden sowohl die nepalesische Südseite als auch die tibetische Nordseite alljährlich von Bergsteigerinnen und Bergsteigern bestürmt. Aber was heißt „bestürmt“, wie viele Menschen sind das wirklich?

Wie viele Menschen wollen auf den Everest?

In diesem Jahr hat die nepalesische Regierung 495 Permits erteilt. Von der tibetischen Nordseite wurden in diesem Jahr keine Besteigungen genehmigt. Der Tiroler Expeditionsanbieter Lukas Furtenbach, der derzeit im Everest-Basecamp in Nepal ist, vergleicht das gerne mit dem Großglockner: „In den nächsten Tagen geht es sich gut aus, dass sich die 495 Permit-Inhaber aufteilen können und es keine Probleme am Berg gibt.“ Am Glockner, so Furtenbach, können es an einem Tag 495 sein. Billi Bierling von der Himalayan-Database (eine Chronik der Besteigungen im Himalaya) sagt dazu: „Ich weiß nicht, ob es zu viele Permits sind oder einfach die Tatsache, dass alle beim ersten guten Wetterfenster starten. Ich denke, man könnte die Staus vermeiden, wenn man ein wenig gestaffelter vorgehen würde.“ In diesem Jahr wurde auch gleich der Tagesrekord eingestellt: 269 Alpinisten und Alpinistinnen erreichten am 21. Mai an einem Tag den Gipfel - der alte Rekord auf nepalesischer Seite lag bei 223 Besteigungen, aufgestellt im Jahr 2019. Der Andrang am „Balkon“ in einer Höhe von 8400 Metern war groß, der Stau sei laut nepalesischer Tourismusabteilung des Kulturministeriums auch nicht ungewöhnlich gewesen.

Der Everest vom Gipfel des Kala Patthar gesehen: Der Khumbu-Gletscher ist links im Bild zu sehen © IMAGO/Zoonar.com/Radek Kucharski

Wie läuft eine Besteigung ab?

Jedes Jahr präparieren sogenannte Icefall-Doctors in Nepal den Weg durch den Khumbu-Gletscher, ein riesiger, mit Spalten durchzogener Gletscher. Vom Basceamp auf 5300 Meter müssen die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die heute fast alle Kundinnen und Kunden eines kommerziellen Anbieters sind, zuerst den Khumbu-Gletscher überqueren. Aufgrund von riesigen Eistürmen (Séracs) gab es heuer eine Verzögerung von acht Tagen. Das führte kurzzeitig zu einiger Unsicherheit. „Die Verspätung im Eisbruch hat sich überhaupt nicht ausgewirkt. Wir haben heuer eine der besten Routen, die ich hier jemals gesehen habe“, sagt Furtenbach. Bierling weiß aber auch, dass wenn Furtenbachs 40 Kunden in Richtung Gipfel unterwegs sind, die „große Welle schon wieder vorbei sein“ wird. Rund um den 22. oder 23. Mai sollen Furtenbachs Kunden den Gipfel erreichen. „Wir haben wohl ein langes, stabiles Wetterfenster“, sagt Alpinistin Billi Bierling, die selbst sechs der 14 8000er bestiegen hat, darunter auch den Mount Everest. Sie glaubt, dass es ab dem 22. Mai nur wenig windig sein wird.

Das Basecamp an der Südseite des Everest beherbergt bis zu 1500 Menschen © Imago Images

Stau in der Todeszone?

Zu hitzigen Diskussionen und auch viel Kritik führen die Staus in der Todeszone: Meist kommt es auf dem sogenannten Hillary Step, eine Felsstufe in einer Höhe von 8800 Metern, zu Warteschlangen. Nach einem Erdbeben im Jahr 2015 ist die Felsstufe zwar abgebrochen, aber die Engstelle besteht weiterhin. Von den Anfängen der Everest-Expeditionen im Jahr 1921 über die Erstbesteigung von 1953 bis in die 1990er-Jahre dominierten Profis am Berg. Ab den 1990er-Jahren wandelte sich das Bild und es passierte, was in den Alpen schon lange praktiziert wurde: Nichtselbstständige Besteigungen mit kommerziellen Anbietern wie Lukas Furtenbach oder der nepalesischen Agentur Seven Summit Treks und vielen anderen mehr. Die Alpinistinnen und Alpinisten, die immer noch ein Wagnis eingehen und natürlich auch ihr Leben riskieren, sind aber keine Profis mehr und könnten sich selbstständig kaum noch vom Berg retten – auch benutzen sie alle Flaschensauerstoff. Ohne die bis zum Gipfel verlegten Fixseile wäre es ohnehin undenkbar, dass sie es schaffen. Ist das Zeitfenster kurz, wollen alle zeitgleich nach oben. Das wäre an sich kein Problem, weil der Berg in seinen Dimensionen riesig ist. Im Falle eines Unfalles zeigt sich jedoch gleich: Man ist nicht in den Alpen, sondern in einer Zone, in der der Sauerstoffpartialdruck so niedrig ist, dass man relativ bald sterben würde - der Körper ist mit Sauerstoff unterversorgt. Hubschrauberbergungen sind in dieser Höhe nicht möglich. Solange das Wetter stabil ist, es zu keinen Unfällen kommt und alles glattläuft, ist das Risiko minimierbar. Im Ernstfall zeigt sich jedoch gleich: Die Todeszone auf dem Everest kann sehr schnell ihrem Namen gerecht werden. Fazit: Bei kluger Verteilung der Bergsteigerinnen und Bergsteiger über mehrere Tage kann das Risiko minimiert werden, daher sind 495 Permits auch nicht zu viel. 495 Permits sind nur zu viel, wenn alle am selben Tag nach oben wollen. 269 an einem Tag ist ein Rekord, aber so lange es zu keinen Problemen kommt, ist das für die nepalesischen Profis und ausländischen Agenturen wohl zu managen.

Rekorde und Tote am Everest

Ohne die nepalesischen Profis würde am Mount Everest nichts gehen: Sie präparieren die Route, tragen das größte Risiko und bringen die gut zahlenden Kundinnen und Kunden (eine Besteigung kostet zwischen 50.000 und 200.000 Euro) auf den Gipfel. Viele haben den Berg schon dutzende Male bestiegen: Kami Rita Sherpa, den man auch „Everest Man“ nennt, hat es heuer zum bereits 32. Mal geschafft. Eine unvorstellbare Leistung. Bei den Frauen ist Lhakpa Sherpa mit elf Gipfelsiegen Rekordhalterin. Bisher sind drei Bergsteiger aus Nepal ums Leben gekommen.