Tagelang hielten riesige Eistürme (Séracs) die nepalesischen Profis beim Präparieren der Route auf. „In einer Höhe von 5830 Metern sind mehrere fragile Séracs“, sagte Lukas Furtenbach von Furtenbach Adventures der Kleinen Zeitung. Jedes Jahr im Frühjahr werden gesicherte Wege und Fixseile vom Basecamp auf 5300 Metern Seehöhe bis auf den Mount Everest (8848 Meter) verlegt, damit die zahlende Kundschaft einen relativ gesicherten Aufstieg vorfindet. Heuer ist der Aufstieg von der tibetisch-chinesischen Nordseite für ausländische Alpinistinnen und Alpinisten gesperrt, deshalb starten alle 8000er-Touristen von Nepal.

Von Anfang an Schwierigkeiten

Heuer war die Situation aber schwierig, weil viele Eistürme (Séracs) und Schneewechten die Situation erschwerten. Jetzt ist ein Durchbruch erzielt worden, wie es von offizieller Seite aus Nepal heißt: „Die Route durch den Khumbu-Eisfall am Mount Everest wurde geöffnet. Ein Team von 13 Bergsteigern der Expedition Operators Association of Nepal EOAN und acht Icefall-Doctors des Sagarmatha Pollution Control Committee SPPC haben das Camp I am Dienstagmorgen erreicht“, heißt es in der „Tourism Times“ Kathmandu. Auch Seven Summit Treks bestätigt: „Mit 28. April ist die Route durch den Khumbu-Eisfall offiziell geöffnet.“

„Kein Grund zur Sorge“

Der Tiroler Lukas Furtenbach, der als Highend-Anbieter heuer 40 Kunden auf den höchsten Berg der Welt bringen möchte, sieht nur eine Verzögerung des Zeitplans, aber keine Gefahr für die ganze Saison: „Kein Grund zur Sorge für die Saison“, sagt er auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Er glaubt, dass die Séracs, also die Eistürme am Khumbu-Gletscher bald einstürzen werden. „Die exakte Beschaffenheit des hängenden Séracs in der Nähe des Western CWM wird man erst wissen, wenn die Teams wieder ins Basecamp zurückgekehrt sind“, wird Lakpa Sherpa von EOAN in der „Tourism Times“ zitiert. Aktuell ist man acht Tage hinter dem Zeitplan vom Vorjahr, ein Gipfelfenster sieht Furtenbach zwischen dem 15 und 25 Mai. Auch Billi Bierling von der Himalayan Database sieht die Saison nicht in Gefahr: „Wir müssen noch ein wenig abwarten“, sagt die deutsche Alpinistin, die selbst bereits auf sechs 8000ern stand.

Etwas über sechs Millionen Euro an Einnahmen

425 Permits wurden für die Ersteigung des Mount Everest erteilt, 42 kommerzielle Teams sind im Basecamp vertreten. Die Einnahmen für Nepal aus allen Einnahmen für Permits (also einer Besteigungserlaubnis) belaufen sich laut „Tourism Times“ Kathmandu auf etwas über sechs Millionen Euro. Für Nepal multiplizieren sich diese Einnahmen aber um ein Vielfaches: Agenturen profitieren von den 8000er-Touristen, auch der Trekking-Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in dem Himalaya-Land.