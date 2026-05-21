In der Steiermark dürften sich die Bürgerinnen und Bürger über sonnige Tage freuen. „Die nächsten Tage werden auf alle Fälle schön und trocken“, sagt Marlies Kriegler von der GeoSphere Austria. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – das zeigen zumindest die Prognosen von Kriegler.

Die Meteorologin geht demnach auch davon aus, dass in den kommenden Tagen bereits erstmals in der Steiermark in diesem Jahr die 30-Grad-Marke fallen wird. „Spätestens am Montag dürfte in Graz und in der Südsteiermark der 30er geknackt werden“, sagt Kriegler.

Kein Niederschlag erwartet

Möglich ist aber auch, dass schon am Sonntag erstmals über 30 Grad in Graz gemessen werden. „Das wäre dann tatsächlich ein Rekord“, sagt Kriegler. Nie war es so früh schon so heiß. Davor dürfte es schon kontinuierlich wärmer werden. Am Freitag klettern die Temperaturen auf 26 Grad im Süden und auf rund 23 Grad im Norden der Steiermark. Am Samstag werden 28 Grad in Graz und der Südsteiermark sowie 24 Grad im Süden erwartet.

Regen wird es vorerst, nur vereinzelt an der Grenze zum Burgenland geben. Ansonsten bleibt es im ganzen Bundesland weitgehend trocken. Das schöne Wetter dürfte auch die Reiselust steigern. Insbesondere in Richtung Süden ist derzeit davon auszugehen, dass sich auf den Straßen mehrere Staus bilden werden. Laut ÖAMTC-Verkehrsprognose wird mit einem der stärksten Reisewochenenden des Jahres gerechnet. Auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark und vor dem Grenzübergang Karawankentunnel (A11) in Kärnten dürfte es vor allem viel Geduld brauchen.

Der Pfingstmontag ist jedoch der vorübergehende Höhepunkt des Sommerwetters. „Danach trifft eine Kaltfront auf die Steiermark“, sagt Kriegler. Die Temperaturen beginnen dann wieder zu sinken. Auch Schauer könnten dann im Land niedergehen. Erst gegen Wochenende hin wird es wieder auflockern. Der Sommer dürfte also nur einen kleinen Dämpfer bekommen.