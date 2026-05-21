Wir trauern heute um eine 59-jährige Oststeirerin und eine 27-jährige Niederösterreicherin. Sie sind Opfer Nummer 12 und 13 in Österreichs unrühmlicher Femizid-Statistik. Ermordet in den eigenen vier Wänden, im engsten Umfeld – von Männern, denen sie vertraut haben.

Wir haben ein Problem mit Gewalt an Frauen. Jede Dritte erlebt hierzulande zumindest einmal in ihrem Leben Gewalt. Femizide sind deshalb keine tragischen Ausnahmen, sondern die brutalste Form eines tief verankerten strukturellen Problems. Zwar wurden in den vergangenen Jahren wichtige Schritte im Gewaltschutz gesetzt, doch in den Zahlen spiegelt sich das bislang kaum wider.

Der Unterschied liegt darin, wie Staaten darauf reagieren

Österreich ist damit nicht allein. Weltweit wurden 2023 durchschnittlich 140 Frauen pro Tag durch Partner oder Familienmitglieder getötet. Der Unterschied liegt darin, wie Staaten darauf reagieren. Spanien etwa hat die Zahl der Femizide in den vergangenen Jahren um rund ein Drittel gesenkt. Auslöser war der Fall „La Manada“: 2016 wurde eine 18-Jährige während des San-Fermín-Festivals in Pamplona von fünf Männern vergewaltigt. Verurteilt wurden sie zunächst jedoch nicht wegen Vergewaltigung, sondern lediglich wegen sexuellen Missbrauchs – mit der Begründung, das Opfer habe sich nicht ausreichend gewehrt. Wochenlange Proteste erschütterten das Land und führten zu einem gesellschaftlichen Umdenken.

Spanien reagierte mit einem der schärfsten Gewaltschutzpakete Europas. Das „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz verschärfte das Sexualstrafrecht grundlegend. Gewalt gegen Frauen wurde als eigener Straftatbestand verankert, spezialisierte Gerichte geschaffen und Täter stärker überwacht. Mit dem System „VioGén“ analysieren Behörden Gefährdungslagen digital und können früher eingreifen. Elektronische Fußfesseln kontrollieren Kontaktverbote – mehrere Tausend sind jährlich im Einsatz. Nach offiziellen Angaben wurde seither keine Frau von einem Täter mit Fußfessel getötet. Auch Kurse an Schulen sind Teil des Programms.

Kein Vorbild

Spanien hat damit eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen. Seit 20 Jahren geht das Land konsequent gegen geschlechtsspezifische Gewalt vor – nicht mit Symbolmaßnahmen, sondern mit einem umfassenden politischen, juristischen und gesellschaftlichen Ansatz. Mit bemerkenswertem Erfolg: Spanien weist heute eine der niedrigsten Femizid-Raten weltweit auf. Obwohl die Zahlen zeigen, dass Maßnahmen wirken können, bleibt der politische Umgang mit Femiziden vielerorts reaktiv statt präventiv. Nach jeder Gewalttat folgt Betroffenheit, doch selten entsteht daraus ein ähnlich konsequenter Systemwechsel wie in Spanien.

Gewalt gegen Frauen ist keine private Tragödie und keine Beziehungstat im Affekt. Sie ist ein strukturelles Problem. Spanien hat das erkannt und gehandelt. Natürlich kann kein System jede Tat verhindern. Aber solange wir Femizide als Einzelfälle behandeln, wird sich nichts ändern.