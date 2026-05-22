Wissen Sie, wie viele unterschiedliche Pflanzen Sie diese Woche schon gegessen haben? Eine Challenge, die auf Daten des „American Gut Project“ zurückgeht, stellt genau die Vielzahl der aufgenommenen pflanzlichen Lebensmittel in den Mittelpunkt, die 30-Pflanzen-Challenge. Denn dieses Forschungsprojekt zeigt: Die Anzahl der Pflanzentypen in der Ernährung spielt eine Rolle für die Vielfalt der Mikroorganismen im Darm – ist also gut für unser Darmmikrobiom.

Wie funktioniert diese Ernährungsübung also? Pro Woche sollte man 30 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen. Dazu zählen alle essbaren Pflanzen, und zwar egal ob roh, gekocht, fermentiert, getrocknet … Bedenken sollte man aber, die Lebensmittel so natürlich wie möglich zu sich zu nehmen. Fertigprodukte, die zwar pflanzliche Anteile enthalten, aber auch große Mengen an Zucker, Salz sowie Zusatzstoffen, zählen nicht zur Challenge.

Mehr Ballaststoffe

„Die Zahl 30 sollte man eher als Motivation bzw. Orientierungswert und nicht als starre Grenze ansehen“, rät Eva-Maria Polz, Diätologin in Leibnitz. Wissenschaftlich sei diese Challenge gut nachvollziehbar: „Je mehr Vielfalt wir in der Ernährung haben, desto mehr verschiedene Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und vor allem auch Ballaststoffe.“ Vor allem letztere sind eine wichtige Nahrung für unsere Darmbakterien. Grundsätzlich essen wir zu wenige davon, das unterstreichen auch Daten einer Innsbrucker Studie aus dem Vorjahr. Die Probandinnen nahmen im Schnitt täglich nur die Hälfte der empfohlenen Menge an Ballaststoffen zu sich. Zumindest 30 Gramm sollten wir tagtäglich zu uns nehmen. „Viele wissen heutzutage, dass Protein wichtig ist, doch noch weitaus häufiger wird die Ballaststoffzufuhr unterschätzt und nicht ausreichend gedeckt“, sagt Polz.

Ist der Darm von einem diversen, also vielfältigen Mikrobiom bewohnt, unterstützt das nicht nur die Verdauung, sondern ist das auch in Bezug auf Gesundheitsvorsorge essenziell. „Das Risiko für gewisse Krankheiten sinkt, etwa Dickdarmkrebs oder auch gewisse Stoffwechselerkrankungen. Es zeigen sich auch positive Effekte auf das Immunsystem. Und je vielfältiger unsere Ernährung ist, umso vielfältiger ist auch das Mikrobiom“, erklärt die Diätologin.

Wie unterstütze ich also eine Pflanzenvielfalt in der Ernährung? Es gilt, kreativ zu werden und aus dem Vollen zu schöpfen. „Auch bei der 30-Pflanzen-Challenge geht es nicht nur um Obst, Gemüse und Getreideprodukte, sondern auch um Kräuter, Gewürze, Hülsenfrüchte und Pilze sowie Nüsse“, sagt Polz. Will man mehr pflanzliche Lebensmittel integrieren, geht es weniger darum, andere wegzulassen, als vielmehr darum, Bestehendes zu ergänzen. „Frühstücke ich zum Beispiel immer ein Müsli, kann ich unterschiedliche Nüsse oder Samen, etwa Leinsamen, hinzufügen. Einen grünen Salat kann man ebenso mit Nüssen, Sprossen oder Bohnen kombinieren.“ Bohnen sind zudem extrem ballaststoffreich. Auch Walnüsse sind sehr nährstoffreich und gerade in der Steiermark kann man auch auf Kürbiskerne zurückgreifen.

Saisonal und nährstoffreich

„Aktuell gibt es bei uns jede Menge frischer Kräuter – Petersil, Basilikum, Dill – da hat man sehr viel Auswahl“, sagt Polz. Hinzu kommt: Pflanzliche Lebensmittel, die gerade Saison haben, sind sehr nährstoffreich. Aktuell sind das unter anderem Spinat, Erdbeeren, Rhabarber oder Mangold. Ist etwas gerade nicht in Saison, oder muss es schnell gehen, sind Obst, Gemüse und auch Kräuter aus dem Tiefkühler eine gute Alternative. „Sie werden reif geerntet und sind dementsprechend nährstoffreich“, weiß Polz.

Polz plädiert dafür, Neues auszuprobieren, und zwar Woche für Woche – weil „wir alle haben zwei, drei Gemüsesorten, die wir gerne essen und meistens immer zuhause haben.“ Es reicht schon, wenn man auf eine andere Sorte einer Pflanze zurückgreift. Ein Beispiel: Sie haben immer herkömmliche Karotten zuhause? Dann greifen Sie auf eine violette oder gelbe Sorte zurück. Auch wenn man zum Beispiel Tomatensauce für die Lieblingspasta kocht, hat man viel Spielraum: Spinat, Zucchini, Linsen oder anderes Gemüse kann man mitkochen und pürieren – wenn zum Beispiel pingelige Mitesser am Tisch sitzen. Einfach variieren lassen sich auch Beilagen. Statt Kartoffeln oder Reis kann man auf Hirse oder Quinoa zurückgreifen.