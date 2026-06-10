Egal ob Super- oder Drogeriemarkt – Produkte mit extra hohem Proteingehalt werden massiv beworben. Proteinjoghurts, auch Riegel oder Pulver, die Auswahl ist breit, die Preise hoch. Aber auch die Nachfrage, man kann von einem regelrechten Hype sprechen. Befeuert wird dieser auch von Fitness- und Gesundheits-Influencern in sozialen Medien wie Instagram, Tiktok und Co., die die vermeintlichen Vorteile von Protein in den Mittelpunkt stellen. Weitverbreitete Botschaften sind hier etwa, dass wir viel zu wenig Protein aufnehmen würden, dass Protein ein Wundermittel in Sachen Gewichtsverlust sei oder je mehr Protein man isst, umso besser ist das für eh alles, was mit einem gesunden Geist und Körper zu tun hat. Wir erklären, was hinter dem Hype steckt.

Eva-Maria Polz, Diätologin aus Leibnitz © Privat