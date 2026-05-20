Urlaub mit Herz im Spengerwirt in Hirschegg

Mitten in der reizvollen Berglandschaft der Weststeiermark erwartet Sie im Gasthof Spengerwirt in Hirschegg ein Ort voller Ruhe, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Entfliehen Sie dem Alltag, tanken Sie neue Energie und genießen Sie die Natur mit allen Sinnen. Ob im gemütlichen Doppelzimmer oder im komfortablen Appartement – hier finden kleine und große Gäste ausreichend Platz zum Wohlfühlen.

Erkunden Sie die Region rund um Hirschegg beim Wandern, Radfahren, Walken oder Laufen und erleben Sie unvergessliche Momente bei Sonnenaufgangs- oder Sternenwanderungen. Kulinarisch werden Sie mit regionalen Spezialitäten, traditioneller Hausmannskost und feinen Schmankerln aus aller Welt verwöhnt.

Das Angebot

2 Nächte inkl. Frühstück und Abendessen im DZ oder Appartement

1 x E-Bike-Verleih

Wanderkarte

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Gasthof Spengerwirt***

Hirschegg 276

8584 Hirschegg-Pack



Tel.: (03141) 2230

Mail: offner@spengerwirt.at

www.spengerwirt.at

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.