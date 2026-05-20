Auf Initiative von Christine Halper vom Hospizverein Steiermark fand in Kooperation mit dem Bildungs- und Begegnungszentrum Voitsberg die Veranstaltung „Ethische Fragen am Lebensende – Leben begleiten bis zuletzt“ statt. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher erlebten einen berührenden, informativen und zugleich sehr persönlichen Abend rund um ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und oftmals verunsichert.

Austausch und Information

Bereits beim Eintreffen war die besondere Atmosphäre spürbar und es zeigte sich, wie wichtig Räume für Begegnung, Austausch und Information in unserer Gesellschaft sind. Im Mittelpunkt des Abends stand der Vortrag von Primarius Florian Eisner, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am LKH Graz II Standort Voitsberg. Mit großer fachlicher Kompetenz und gleichzeitig viel Menschlichkeit sprach er über ethische Fragen rund um Krankheit, Sterben und die würdevolle Begleitung von Menschen am Lebensende. Besonders eindrucksvoll war seine Fähigkeit, komplexe medizinische und ethische Themen verständlich und sensibel zu vermitteln. Eisner zeigte auf, wie bedeutend es ist, den ganzen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Lebensqualität bis zuletzt zu erhalten.

In der anschließenden Diskussionsrunde erhielten die Besucher wertvolle Einblicke in die tägliche Arbeit von Menschen, die schwer kranke und sterbende Personen begleiten. Christine Halper, Teamleiterin des Hospizteams Voitsberg und der diplomierte Palliativ-Care-Kranken- und Gesundheitspfleger Roland Manfred Vanicek berichteten aus ihrer Praxis. Ihre Erfahrungen machten deutlich, wie wichtig menschliche Nähe, Zeit, Zuhören und Begleitung in schwierigen Lebensphasen sind.

Ehrenamtliche für Hospizteam gesucht

Besonders erfreulich war die starke Präsenz des Teams der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiter des Bezirks Voitsberg, die den Teilnehmenden für Gespräche und Fragen zur Verfügung standen. Ihr Engagement wurde mit großem Respekt und Anerkennung wahrgenommen. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass ehrenamtliche Hospizbegleiter gesucht werden. Menschen, die sich vorstellen können, schwerkranke Menschen und deren Angehörige ein Stück ihres Weges zu begleiten, können sich per E-Mail unter voitsberg@hospiz-stmkat.at über die Möglichkeiten einer Mitarbeit informieren.

Am 27. Mai um 19 Uhr findet der Gesundheitsvortrag „Ethische Entscheidungen am Lebensende“ mit Primar Florian Eisner im Rathaus in Köflach statt.