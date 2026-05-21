Die ARGE Naturerlebnis Lipizzanerheimat mit ihren rund 10 Mitgliedern ist überaus aktiv im Bezirk: Erst im vergangenen Jahr wurde die „Lipizzanerheimat-Kulturbank“, eine Sitzbank, die auf Knopfdruck via Lautsprecher Musik und Mundartgedichte von Voitsberger Künstlern abspielt, im Schlosspark Greißenegg in Voitsberg präsentiert. Auch mehrere Nist- sowie Schaukästen und eine Vogelstimmenanlage im Schlosspark gehen auf das Konto der ARGE. Die Mitglieder, die sich als Naturvermittler verstehen, führen auch Schulklassen und Gäste durch die Lipizzanerheimat, etwa durch die Biotopflächen des Mittleren Kainachtals.

Die Kulturbank im Schlosspark Greißenegg © KLZ / Jakob Kriegl

„Aber heute wollen wir uns einmal bedanken“, sagt Arnold Heidtmann von der ARGE Naturerlebnis Lipizzanerheimat. Im Namen aller ehrenamtlich Engagierten übergab er vor kurzem einen Naturschutzpreis der ARGE an Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian. In den 26 Jahren, in denen es die ARGE bereits gibt, wurde der Preis insgesamt viermal vergeben, einmal etwa an Mooskirchens Alt-Bürgermeister Engelbert Huber. „Hinter jedem Preis steht viel Unterstützung und Arbeit von demjenigen, an den er verliehen wird“, so Heidtmann, „und Bernd Osprian hat viel für den Naturschutz in Voitsberg getan.“ Die Stadtgemeinde unterstützt zahlreiche Projekte der ARGE Naturerlebnis Lipizzanerheimat, „nicht zuletzt deshalb ist Voitsberg eine wahre Naturkunststadt mit wertvollen Rückzugsgebieten“, lobten die Mitglieder der ARGE.

Bürgermeister Osprian bedankte sich für den Preis und für die Zusammenarbeit: „Danke für euren Einsatz, Naturschutz ist so ein wichtiges Anliegen. Und der Schlosspark ist wirklich noch ein Kleinod – wenn ich durch den Park gehe und auch sehe, wie gut er angenommen wird, geht mir wirklich das Herz auf.“