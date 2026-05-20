Nach zwölf Verhandlungstagen war für Egisto Ott alles gesagt. Er verzichtete auf Schlussworte im Spionage-Prozess gegen ihn, verwies lediglich auf die Ausführungen seiner Verteidigerin. Nur fünfzehn Minuten nach Verhandlungsbeginn im großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht für Strafsachen wurden Medienvertreterinnen und -vertreter aus dem Saal gebeten, die Geschworenen zogen sich zu Beratungen zurück, um 21 Fragen zur Causa Ott zu beantworten. Am frühen Abend stand schließlich fest: Die Geschworenen haben Ott im Großteil der Anklagepunkte für schuldig befunden, der frühere Beamte am Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt. Eine mehrmonatige Untersuchungshaft wird dabei angerechnet.

Begonnen hatte der Prozess im Jänner, Egisto Ott wurde unter anderem vorgeworfen, im Interesse des russischen Geheimdienstes FSB ohne dienstlichen Auftrag wiederholt Personendaten abgefragt zu haben. Auch mehrere Diensthandys hochrangiger Beamter des Innenministeriums, die 2017 bei einem Bootsausflug in Tulln ins Wasser gefallen waren, sollen von Ott über den ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek den Weg zum FSB gefunden haben. Ebenso soll Ott einen SINA-Laptop – diese Geräte gelten eigentlich als besonders sicher – mit geheimdienstlichen Informationen eines EU-Staates Vertretern des russischen Geheimdiensts überlassen haben. Nach einem Mordfall in Berlin soll er eine „Fehleranalyse“ für den russischen Geheimdienst erstellt haben.

Ott wegen Vielzahl von Delikten verurteilt

Die Geschworenen haben den früheren Verfassungsschützer unter anderem wegen Amtsmissbrauchs, geheimen Nachrichtendienstes (Spionage), Veruntreuung und Verletzung von Geheimhaltungspflichten schuldig gesprochen. Freigesprochen wurde er hingegen vom Vorwurf des schweren Betrugs – es ging um eine Dienstmarke, die Ott nach seiner Suspendierung vorgezeigt haben soll.

Der mitangeklagte ehemalige IT-Forensiker im BVT, der Handy-Daten extrahiert und im Anschluss Ott übergeben haben soll, wurde wegen Amtsmissbrauchs, Verletzung von Geheimhaltungspflichten und Datenverarbeitung in Gewinn- und Schädigungsabsicht zu einer bedingten Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt. Im Zuge seiner Schlussworte hatte er sich noch einmal direkt an die Geschworenen gewandt: „Wenn Sie Zweifel haben, bitte ich Sie, klar zu denken“.

Ott verwies auf Geheimoperation

Ott hatte bis zum Schluss auf seine Unschuld beharrt, seine Verteidigerin, Anna Mair, noch am Montag auf einen Freispruch in allen Anklagepunkten gedrängt. Ott stritt im Laufe des Prozesses nie ab, die Abfragen getätigt zu haben, allerdings seien sie sehr wohl im dienstlichen Auftrag erfolgt. Ott sei einer der wenigen Eingeweihten einer Geheimoperation gewesen, die einen befreundeten Geheimdienst bei der Anwerbung eines desertierten russischen Agenten unterstützen sollte.

Bei Spionagevorwürfen ist – trotz des in Otts Fall vergleichsweise geringen Strafmaßes – vorgesehen, dass Geschworene über Schuld oder Unschuld entscheiden. Sie beantworten vom Gericht gestellte Fragen mit ja oder nein, ohne ihre Entscheidung inhaltlich begründen zu müssen. Der Schuldspruch per se kann nicht angefochten werden. Berufen werden kann allerdings gegen das Strafmaß, ebenso kann eine Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verfahrensfehlern eingebracht werden.