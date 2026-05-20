Vom Krumbacher Milchbauernhof zu Filialen in ganz Österreich in nur 15 Jahren – das ist die Geschichte hinter dem Eis-Greissler, der vor bald zehn Jahren auch in der Grazer Sporgasse gelandet ist. Die Niederösterreicher feiern ihr Jubiläum ausgelassen und auch Grazer Schleckermäuler naschen dabei mit.

Jedenfalls dann, wenn man Lust auf Experimente am Gaumen hat. Denn zum Jubiläum hat man sich Spezialsorten einfallen lassen: Vom 26. bis 31. Mai gibt es daher unter anderem „Schnitzel mit Zitrone“, „Schimmelkäse mit Trauben“ oder gar „Grammeln“ zu kosten. Auch „Tomate-Mozzarella-Basilikum“ und „Avocado-Limette-Kokos“ fordern die Geschmacksknospen heraus. Wer es klassisch – und steirisch – will, kann bei den altbekannten Sorten bleiben und sich Kürbiskernöl, Graumohn, Alpenkaramell oder Erdbeer gönnen.

Zur Geburtstagsfeier gibt es einerseits eine Gratis-Eis-Aktion: Vom 26. bis 31. Mai ist das Eis in den ersten 15 Minuten nach der Öffnung der Filiale gratis. Wer das verpasst, zahlt danach 1,20 Euro pro Kugel. „Genau wie im Gründungsjahr 2011“, so Andrea und Georg Blochberger, die Gründer von Eis-Greissler.