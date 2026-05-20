Von einem Zeichen der „Kontinuität und Stabilität“ ist seitens des Aufsichtsrats die Rede: Wolfgang Plasser, seit 2004 Chef des Rennsport- und Luftfahrtausrüsters Pankl Racing Systems bleibt an der Spitze des Unternehmens. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Kapfenberg wurde vom Aufsichtsrat vorzeitig bis 31. Dezember 2030 verlängert, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Plasser habe in mehr als zwei Jahrzehnten als CEO „die strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems AG maßgeblich geprägt und das Unternehmen nachhaltig positioniert“, wie betont wird. Unter seiner Führung sei der Umsatz der Pankl Racing auf 370 Millionen Euro verfünffacht worden. „Ich führe Pankl Racing Systems seit mehr als zwei Jahrzehnten und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den erfolgreichen Weg auch in der neuen Konstellation fortzusetzen“, so Plasser.

„Erfolgreiche strategische Entwicklung“

„Wolfgang Plasser steht für die außergewöhnlich erfolgreiche strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems in den letzten 22 Jahren. Mit ihm setzen wir in der neuen rot-weiß-roten Allianz den erfolgreichen Kurs weiter fort“, wird Aufsichtsratschef Stefan Pierer in einer Aussendung zitiert.

Wie berichtet, läuft derzeit eine Teilübernahme der Anteile durch die Weizer Knill-Gruppe und die Raiffeisen Gruppe (bestehend aus Raiffeisen Landesbank Steiermark AG und Invest AG), die je ein Drittel übernehmen. Die Verlängerung von Wolfgang Plasser erfolge „auf ausdrücklichen Wunsch der neuen Aktionäre“, teilt das Unternehmen mit.

Das österreichische Unternehmen wurde 1985 gegründet und beschäftigt derzeit rund 2150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 1500 in Österreich. Zuletzt wurde einen Jahresumsatz von rund 370 Millionen Euro erwirtschaftet.