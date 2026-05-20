Im Rahmen der Woche der Artenvielfalt (18. bis 24. Mai) setzten Schulen in Birkfeld und Fischbach Projekte zur Förderung heimischer Blühflächen um. Die Maßnahmen entstanden im Rahmen der Aktion Wildblumen und in Kooperation mit dem Verein „Blühen&Summen“.

Eine der Blühwiesen in Fischbach © Blühen&Summen

Im Mittelpunkt standen praktische Arbeiten und Bewusstseinsbildung rund um naturnahe Lebensräume. Das Polytechnikum Birkfeld startete ein langfristiges Schulprojekt zur Anlage einer artenreichen Blumenwiese. Die Schülerinnen und Schüler bereiteten dafür ein Saatbeet vor, entfernten die Grasnarbe und beschäftigten sich in Workshops mit der Bedeutung heimischer Wiesen für Insekten und Biodiversität. Künftig sollen zusätzlich Nützlingsunterkünfte und ein Sandarium für Wildbienen entstehen.

Auch die Volksschulen in Birkfeld und Fischbach beteiligten sich aktiv. Die Kinder pflanzten Wildblumensetzlinge, bereiteten Pflanzflächen vor und brachten eine abgestimmte Saatgutmischung aus. Die neuen Blühflächen sollen künftig Lebensraum und Nahrungsquelle für Wildbienen, Schmetterlinge und weitere Insekten bieten.