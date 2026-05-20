Der Ministerrat hat am Dienstag ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das unter anderem mit Antibetrugsmaßnahmen die Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel teilkompensieren soll. Weiters darin enthalten ist eine steuerfreie Mitarbeiterprämie für heuer. Konkret gilt sie für den Zeitraum Juli bis Dezember mit einer Maximalhöhe von 500 Euro. Werden 2026 sowohl eine Mitarbeiterprämie als auch eine Gewinnbeteiligung gewährt, kann insgesamt nur ein Betrag von 3000 Euro steuerfrei bleiben. Was die Steuerfreiheit von Feiertagsentgelten angeht, wird im Gesetz klargestellt, dass diese auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Land- und Forstwirtschaft, etwa Saisonarbeitskräften, zugutekommt. Das Ganze ist in einem „Budgetmaßnahmengesetz“ zusammengefasst. Die Maßnahmen sollen zu Jahresmitte in Kraft treten.

Nachschärfungen

Zu den Anti-Betrugsmaßnahmen gehören Nachschärfungen bei der Wegzugbesteuerung. Konkret wird es eine jährliche Meldepflicht für Personen geben, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und „stille Reserven“ von über 100.000 Euro haben. Der Steuerpflichtige wird der Abgabenbehörde nachweisen müssen, dass hinsichtlich der nicht festgesetzten Abgabenschuld noch kein die Festsetzung auslösendes Ereignis eingetreten ist.

Kampf gegen Scheinunternehmen

Weiters sollen im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen dem Amt für Betrugsbekämpfung Auskünfte aus dem Kontenregister gewährt sowie die Berechtigung zu Auskunftsverlangen an Kreditinstitute erteilt werden. Dabei soll zur Wahrung des Rechtsschutzes das Bundesfinanzgericht zur Überprüfung berufen werden und die Auskunftsberechtigung auf jene Sachverhalte beschränkt werden, bei denen bereits eine Verdachtsmitteilung an das betroffene Unternehmen erfolgt ist und die Aufforderung zur Herausgabe der Bankunterlagen erfolglos geblieben ist.