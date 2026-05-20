Nach 22-jähriger Durststrecke jubelt Arsenal wieder über den Meistertitel in Englands Fußball-Premier-League. „Am Sofa“ kamen die Gunners am Dienstagabend zum 14. Championat der Vereinshistorie, weil Manchester City bei Bournemouth nur 1:1 spielte und bei vier Punkten Rückstand eine Runde vor Schluss Arsenal nicht mehr abfangen kann. Während Mikel Arteta seinen ersten Meistertitel als Coach feiert, geht die zehnjährige Ära von Pep Guardiola bei City wohl glanzlos zu Ende.

Die Vorstellung von City fiel am Dienstag enttäuschend, phasenweise fast blutleer aus. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute in Führung, der Ausgleich von Stürmerstar Erling Haaland (95.) kam zu spät. Arsenal, das zuletzt 2004 unter Trainer Arsene Wenger Meister geworden war, hatte am Montagabend mit einem 1:0 im Heimspiel gegen Burnley vorgelegt und wurde nun belohnt. Seit der 7. Runde stand man fast durchgehend an der Tabellenspitze. Trotz zeitweise komfortablen Vorsprungs flatterten nach drei Vize-Titeln in Serie im Saisonfinish aber noch die Nerven.

Der 44-jährige Arteta tritt endgültig aus dem Schatten seines um elf Jahre älteren spanischen Landsmanns Guardiola, dem er einst als „Co“ bei City gedient hatte. Am 30. Mai könnte Arteta im Finale gegen Paris Saint-Germain sogar noch ein Schäuferl nachlegen und mit Arsenal die Champions League gewinnen. Guardiola hingegen bleibt ein weiterer großer Triumph versagt. Nach 20 Titeln, darunter sechs Meisterschaften und heuer Ligacup- und FA-Cup-Sieg, steht der Abschied kurz bevor. Laut Medienberichten soll er seine Spieler bereits informiert haben, dass er am Saisonende zurücktreten wird.

Einem Bericht der „Sun“ zufolge, teilte Guardiola den Kickern die Entscheidung in einer eilends einberufenen Telefonkonferenz am Montagabend mit. Zuvor waren mehrere Berichte über seinen bevorstehenden Abschied erschienen. Guardiola soll wütend über den Zeitpunkt der Veröffentlichungen gewesen sein und sich bei seinen Spielern dafür entschuldigt haben, dass sie von seinem Rücktritt aus den Medien erfahren haben. Die Berichte hätten ihn überrascht.

Maresca als Guardiola-Nachfolger im Gespräch

Noch am Samstag war den Spielern nach dem Gewinn des FA-Cups offenbar gesagt worden, Guardiola würde seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen. Nun deutet alles auf einen Abschied des vom FC Bayern München gekommenen Trainers hin. Die Spieler sollen entsprechend überrascht reagiert haben. Auch über Nachfolger wird schon spekuliert. Als aussichtsreichster Kandidat gilt demnach der frühere Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war.