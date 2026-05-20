Kurz nach 22 Uhr mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenwang ausrücken. Ein Stück Wiese hatte im Ortsgebiet Schwöbing Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte befürchteten einen Flammenübertritt auf den angrenzenden Wald.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute wurde daher breit die Betriebsfeuerwehr Hönigsberg nachalmiert. Umgehend wurde danach mit den Löscharbeiten begonnen. Nach rund einer Stunde konnte bereits „Brand aus“ gemeldet werden. Ein Übertritt der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden.

Lage bleibt angespannt

Die Waldbrandgefahr bleibt dennoch im Land hoch. Zuletzt hatte der Regen zumindest für etwas Entspannung gesorgt. Klar ist jedoch: Hohe Temperaturen in Kombination mit Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr enorm.

Wie alarmierend die Situation bereits war zeigt die Aprilbilanz der GeoSphere Austria. Nur vier Aprilmonate verliefen seit 1858 trockener. In sieben Bundesländern – darunter die Steiermark – waren die Niederschlagsdefizite mit -65 bis -75 Prozent besonders hoch. „In Bad Radkersburg waren es gar minus 100 Prozent“, sagt Marlies Kriegler von der GeoSphere Austria.

Die zuletzt durchziehenden Gewitter in der Steiermark haben nur eine kleine Erholung gebracht – auch wenn man auf den Grundwasserspiegel blickt, sei die Situation nach wie vor angespannt, Sebastian Wiesmair vom Landesreferat für Hydrografie. Er meint: „Im Ennstal, im Murtal und in der Südsteiermark sehen wir zwar einen minimalen Anstieg beim Grundwasser, teilweise liegen die Pegel aber immer noch bei den Niedrigstständen für diese Jahreszeit.”