Am Dienstagabend ging in der Zentrale der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach ein Alarm ein. Die Landeswarnzentrale informierte die Florianis über einen Unfall mit einer verletzten Person.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein Autofahrer gegen 19.50 Uhr von der Bundesstraße in Kapfenberg-Diemlach ab und krachte in eine Waschanlage. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, wurde der verletzte Fahrer bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die genauen Umstände sowie der Verletzungsgrad sind vorerst nicht näher bekannt.

Die Feuerwehr übernahm in der Folge den Brandschutz sowie die Absicherung des Unfallortes. Zudem musste ein Elektrounternehmen informiert werden, da Stromleitungen beim Unfall freigelegt wurden. Zur Fahrzeugbergung wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

Nach eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.