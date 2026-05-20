Die langjährige US-Arztserie „Grey's Anatomy“, die in einem fiktionalen Krankenhaus in der Westküstenmetropole Seattle spielt, erhält ein Serien-Spin-Off. Die neue Serie sei in einem ländlichen Gebiet im Westen von Texas angesiedelt, gab das Produzententeam bekannt. Dieses medizinische Zentrum sei für Patienten die letzte Versorgungsstelle „vor dem meilenweiten Nirgendwo“. Über die Besetzung der noch titellosen Serie wurde zunächst nichts bekannt.

„Grey's Anatomy“-Showrunnerin Meg Marinis kündigte in einer Mitteilung neue Charaktere und Geschichten an, mit ebenso viel „Herz, Gefühlen und Verbindungen“, wie es Fans von „Grey's Anatomy“ seit mehr als zwei Jahrzehnten schätzen würden.

Pompeo mit an Bord?

„Grey's Anatomy“-Serienschöpferin Shonda Rhimes ist gemeinsam mit Marinis und der US-Schauspielerin Ellen Pompeo als ausführende Produzentin an Bord. Ob Pompeo in dem Spin-Off auch in ihrer „Grey's Anatomy“-Rolle als Ärztin Meredith Grey auftreten wird, verrieten die Produzenten nicht.