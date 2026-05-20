Gemeinsam mit der Volksschule Oberaich führt das Rote Kreuz Bruck an der Mur seit vielen Jahren ein erfolgreiches Erste‑Hilfe‑Projekt durch. So fand im Rahmen dieser Zusammenarbeit unlängst ein eigener Erste‑Hilfe‑Bewerb statt, an dem alle acht Klassen – von der ersten bis zur vierten Schulstufe – teilnahmen.

An mehreren praxisnahen Stationen konnten die Kinder zeigen, wie sicher sie bereits im Umgang mit Erste‑Hilfe‑Maßnahmen sind. Sie legten Verbände an, erklärten die wichtigsten Notrufnummern, setzten einen Notruf richtig ab oder führten Wiederbelebungsmaßnahmen vor. Die Begeisterung war groß, und am Ende stand fest: Alle Kinder waren Gewinner.

Alle Kinder legten fleißig Hand an © Rotes Kreuz

Direktorin Karin Knoll betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig es sei, Kinder früh an Erste Hilfe heranzuführen: „Es ist entscheidend, den Kindern das Selbstvertrauen zu geben, in einem Notfall richtig helfen zu können. Wer schon in jungen Jahren lernt, Verantwortung zu übernehmen, wird auch später nicht wegschauen, sondern handeln.“

Auch Wiederbelebungsmaßnahmen wurden durchgeführt © Rotes Kreuz

Projektleiter Christian Schlagbauer vom Brucker Roten Kreuz zeigte sich ebenfalls beeindruckt vom Engagement der Schülerinnen und Schüler: „Es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie selbstverständlich die Kids Erste‑Hilfe‑Maßnahmen umsetzen – oft besser als Erwachsene. Gleichzeitig ist dieses Projekt eine wunderbare Möglichkeit, Kinder für das freiwillige Engagement im Roten Kreuz zu begeistern.“