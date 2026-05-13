Es war eine Kampfabstimmung, in der Siegfried Schrittwieser, langjähriger SPÖ-Politiker, als Sieger hervorging: 2024 holte er sich als Herausforderer mit deutlicher Mehrheit den Präsidentensessel des Roten Kreuzes in der Steiermark.

Seither gab es viel zu tun, herausfordernd war etwa zuletzt die Fusion der Rotkreuzbezirke Bad Radkersburg und Feldbach, bei der – ähnlich wie bei Spitalsprotesten – heftige Demonstrationen auf der Straße folgten. Auch rund um fehlerhafte Uniformen entspann sich eine Diskussion.

Doppelfunktion

Mittlerweile hat sich die Situation dort wie da beruhigt, dennoch erfordern die Aufgaben auf Landesebene Schrittwiesers volle Konzentration, wie bei der Bezirksversammlung in seiner Heimat Bruck-Mürzzuschlag angemerkt wurde.

Neues Team gewählt

Aus diesem Grund stellte er seine Funktion als Bezirksstellenleiter zur Verfügung. Seit 2017 hatte Schrittwieser dieses Amt inne, die Wahlberechtigten unter den rund 200 Festgästen wählten einstimmig ein neues Team mit Helmut Gass und Helmut Maier als seinem ersten Stellvertreter an der Spitze.

Die neu gewählten mit dem hauptamlichen Geschäftsführer Peter Prieschl (links), Phillip Stocker, Hannes Schulhofer, Florian Glitzner, Helmut Gass, Florian Stoppacher, Mario Pfundner, Helmut Maier, Kommandant Haiko Schwaiger © Rotes Kreuz

Auffallend: Die in Summe fünf Vertreter sind allesamt politisch nicht aktiv und waren Zivildiener beim Roten Kreuz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

1000 Ehrenamtliche im Einsatz

Ansonsten wurde bei der Sitzung Bilanz gezogen: Mit 10 Ortsstellen im Bezirk wurden rund um die Uhr 97.000 Einwohner betreut. Insgesamt waren 2025 rund 1000 ehrenamtliche Helfer in der Region tätig, die knapp 210.000 Stunden leisteten.

Einstimmig: Die neue Bezirksstellenleitung wurde von allen Wahlberechtigten unterstützt © Rotes Kreuz

Das Rote Kreuz verfügt im Mürztal über 73 hauptamtliche Sanitäter, in Summe stehen 40 Einsatzfahrzeuge, davon 25 Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge, neun Krankentransportfahrzeuge, zwei LKW und ein Kommandofahrzeug zur Verfügung.