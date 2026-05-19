Erleben Sie unvergessliche Tage rund um den Bodensee und freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Reise voller beeindruckender Naturerlebnisse, malerischer Städte und kultureller Höhepunkte. Charmante Altstädte, traumhafte Ausblicke und faszinierende Sehenswürdigkeiten machen diese Reise zu einem besonderen Erlebnis.

Highlights

Entdeckung historischer Gassen in Städten wie Meersburg, Lindau, Bregenz und Schaffhausen

Besonderes Highlight: Besuch der Insel Mainau mit farbenprächtigen Blumen und schönen Gartenanlagen

Beeindruckendes Naturerlebnis bei den Rheinfällen, den größten Wasserfällen Europas

Kombination aus Natur, Kultur und Erholung in der Bodenseeregion

Angebot

Fahrt im Reisebus

4 Nächtigungen mit HP im Dormero Parkhotel Weingarten

Ausflüge, Transfers und Eintritte laut Programm

örtliche Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 31. 8. bis 4. 9. 2026

Preis: 823,50 Euro; Normalpreis: 915 Euro (EZZ: 158 Euro).

Vorteilspreis nur unter Bekanntgabe des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich.

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