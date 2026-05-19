Erleben Sie unvergessliche Tage rund um den Bodensee und freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Reise voller beeindruckender Naturerlebnisse, malerischer Städte und kultureller Höhepunkte. Charmante Altstädte, traumhafte Ausblicke und faszinierende Sehenswürdigkeiten machen diese Reise zu einem besonderen Erlebnis.
Highlights
- Entdeckung historischer Gassen in Städten wie Meersburg, Lindau, Bregenz und Schaffhausen
- Besonderes Highlight: Besuch der Insel Mainau mit farbenprächtigen Blumen und schönen Gartenanlagen
- Beeindruckendes Naturerlebnis bei den Rheinfällen, den größten Wasserfällen Europas
- Kombination aus Natur, Kultur und Erholung in der Bodenseeregion
Angebot
- Fahrt im Reisebus
- 4 Nächtigungen mit HP im Dormero Parkhotel Weingarten
- Ausflüge, Transfers und Eintritte laut Programm
- örtliche Reiseleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 31. 8. bis 4. 9. 2026
Preis: 823,50 Euro; Normalpreis: 915 Euro (EZZ: 158 Euro).
Vorteilspreis nur unter Bekanntgabe des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich.
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