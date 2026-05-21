Wie so viele namhafte Weinhöfe in der Südoststeiermark entstand auch das Weingut Engel aus einer gemischten Landwirtschaft heraus. Als jüngstes von vier Kindern verschrieb sich Simon Engel auf Umwegen dem Wein – obwohl er wie seine Geschwister zunächst keine landwirtschaftliche oder auf Wein spezialisierte Ausbildung genoss. Ganz im Gegenteil: Er absolvierte das Borg Bad Radkersburg, lernte vier Instrumente und war in der Musikszene aktiv. Er unternahm einen Roadtrip nach Australien – und ausgerechnet am anderen Ende der Welt wurde er dazu inspiriert, zuhause Fuß zu fassen: eben mit der Produktion von Wein.

Im Jahr 2006 kaufte Engel zweieinhalb Hektar Weinreben am Klöchberg und setzte den Startschuss seiner Winzerkarriere. Zunächst noch in einer Radgarage und in starker Zusammenarbeit mit anderen Winzern, weil die Ausstattung fehlte, konnte er sich schon bald viele Titel und zwei Landessieger einheimsen. Er absolvierte eine Wein-Management-Ausbildung in Krems an der Donau und machte später auch den Weinbau-Meister.

Immer etwas Spezielles

Bereits zu den Anfängen hob er sich von anderen Weinbauern ab: mit musikalischen Events am Weinhof mit namhaften Musikerinnen und Musikern: „Mir war es schon immer ein Anliegen, Kultur in die Provinz zu bringen“, sagt Simon Engel rückblickend und zählt das vinophile Chill out oder die Grean Session auf. Daher rührt auch sein Ruf, dass es sich bei Engel-Veranstaltungen immer um etwas Spezielles handelt. Ein Sitzplatzkonzert der Band Russkaja ist nur einer von vielen Höhepunkten, den Engel in einer Ausstellung im Weinkeller verewigt hat.

Denn „20 Jahre und drei Kinder später“ ist ganz schön viel passiert. Auf einer Spiegelwand hat der TAU-Winzer-Obmann die Entwicklung des „Engelhofs“ und die Meilensteine von 1872 bis dato festgehalten. Ein paar Meter weiter finden sich Bilder von Menschen, die ihn stets unterstützen. Am meisten her machen wohl ein knallorange Boot, dessen Anker vom ersten Stock ins Erdgeschoß „geworfen“ wurde, und eine Konstruktion aus 13 alten Röhrenfernsehern, die Bilder von Auszeichnungen und Ranglisten zeigen.

Platz findet auch ein Überblick über all die künstlerischen Wein-Etiketten, von denen es beim Weingut Engel jedes Jahr eine Neuauflage gibt. Der Jahrgang 2016 etwa war „fordernd wie das Leben“ – Spätfrost zerstörte 70 Prozent der Ernte, das Etikett zeigt eine dürre Rebe. Der aktuelle Jahrgang hingegen soll „Eskalation als Bewegung“ ausdrücken – bunte Elemente zieren einen grauen Hintergrund. „Erwerbsmäßig war 2025 das beste Jahr“, freut sich Engel. Er bewirtschaftet insgesamt eine Rebfläche von zehn Hektar, davon zwei Drittel am Klöchberg, ein Drittel am Königsberg.

Simon Engel mit einem Überblick über die Wein-Etiketten im Hintergrund © KLZ / Julia Schuster

Feiern bei „Wine & Feelgood“

Engel macht nicht nur in der Vermarktung, sondern auch im Weinbau selbst einiges anders als seine Kollegen. Sein Betrieb ist Bio-zertifiziert und er stellt auch Natural Wine her (unfiltriert und minimal geschwefelt). Er düngt demnach etwa mit Brennnesseltee und setzt zwischen die Weinreben Kiefern oder Eichen. „Die Idee dahinter ist, zu beschatten, weil wir zu viel Sonne haben.“ Das Klima hat auch Auswirkungen auf die Weinlese: „2024 haben wir mit der Lese zu einem Zeitpunkt aufgehört, an dem wir 2023 angefangen haben.“

Bevor die heurige Weinlese ansteht, will Engel die 20 Jahre feiern: mit der Veranstaltungsserie „Wine & Feelgood“ am Weingut. Für die Kulinarik – regionale, teils selbstgemachte Spezialitäten – zeichnet sich seine Frau Andrea Engel verantwortlich, sie verspricht neben einem guten Glas Wein übrigens auch den wohl besten Espresso im Dorf.