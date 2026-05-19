Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wollte ein Angestellter eines Unternehmens mit Firmengelände in Gniebing eine fabrikneue Feldspritze mithilfe eines Gabelstaplers und einer daran montierten Dreipunktvorrichtung transportieren. Beim Anhängen der Spritze wurde diese verschoben und begann zu kippen.

Feldspritze brachte 46-Jährigen zu Fall

„Der 46-Jährige sprang daraufhin vom Gabelstapler und versuchte, das Gerät mit Muskelkraft abzufangen“, schildert man seitens der Landespolizeidirektion Steiermark den weiteren Unfallhergang. Dabei sei der Angestellte durch einen Abstandhalter des Spritzengestänges am Oberarm verletzt worden und in weiterer Folge zu Boden gestürzt. Dabei erlitt er eine Kopfverletzung.

Der Verletzte wurde zunächst vom Notarzt an der Unfallstelle versorgt. Einsatzkräfte von drei Feuerwehren mussten Teile der Feldspritze entfernen, um den Mann aus seiner Lage zu befreien. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz in das LKH Feldbach gebracht und danach vom Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Graz überstellt. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei in einer Aussendung.