Es war eine zweifache Premiere der Oberwarter Gunners bei ihrem vierten Meistertitel in der Saison 2024/25 in der österreichischen Basketball-Superliga, die ihnen nun die Auszeichnung des Landes Burgenland als „Team des Jahres 2025“ einbrachte.

Mit ihrem Sieg über die Titelrivalen der Dragonz aus Eisenstadt blieben sie in allen neun Play-off-Spielen ungeschlagen. Eine Serie, die bis dahin noch kein Team in der Basketball-Bundesliga geschafft hatte. Perfekt gemacht hatte die Sensation die Titelverteidigung, schon 2024 ging der Meistertitel nach Oberwart.



Für diese Leistung wurden die Basketballer nun vom Land Burgenland und der Fachjury des „Sportpool Burgenland“ bei der „Nacht des Sports“ in Pamhagen in als bestes Team des Jahres 2025 geehrt. Auf der Bühne selbst fanden sie sich in allerbester Gesellschaft, wurde doch auch ein gewisser Neo-Double-Sieger namens Dietmar Kühbauer als Trainer des Jahres ausgezeichnet.