Musik und Party für den guten Zweck, das war die Intention der ersten Kleesomm-Party Anfang des Jahres in der Festhalle der Marktgemeinde Grafendorf. Ausgerichtet wurde die Feier vom Brauchtumsverein Kleesomm mit Sitz im Schnellerviertel der Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz. 2024 gegründet, widmen sich derzeit rund 40 Mitglieder aus der Region der Pflege von Brauchtum und Tradition. Nun wurde ein Teil des Erlöses aus der Partynacht in Form einer Spende in der Höhe von 1.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Grafendorf übergeben.



Für den Vorstand des noch jungen Vereins sei es bereits im Vorfeld festgestanden, „dass mit den Einnahmen gezielt Menschen und Organisationen in der Region unterstützt werden sollen“, heißt es seitens des Vereins. Dass die Wahl schließlich auf die Grafendorfer Florianis fiel, liege am hohen Aufkommen an Einsätzen gerade in der jüngsten Zeit. Diese Arbeit wolle man mit der Spende nun würdigen und ein Stück weit unterstützen.