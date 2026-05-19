„Dieses Vorhaben zur Einführung einer Paketsteuer muss gestoppt werden“: Diese kategorische Ansage trommelt seit Tagen die Wirtschaftskammer im Allgemeinen und die Vertreter des Versand- und Internethandels im Besonderen. Auch Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, warnt vor einem nationalen Alleingang Österreichs und sieht die 2-Euro-Abgabe auf die allermeisten Paketlieferungen als „Österreich-Aufschlag“ und nationalen Inflationstreiber.

Mit der neuen Abgabe soll die Mehrwertsteuersenkung von derzeit 10 auf 4,9 Prozent auf Grundnahrungsmittel zum Teil gegenfinanziert werden, die der Nationalrat am Donnerstag beschließt. Billigere Milch, Brot, Eier und Nudeln belasten das Budget um rund 400 Millionen Euro, die Paketsteuer soll ab Oktober 280 Millionen Euro pro Jahr bringen. Anfangs sollten nur Konzerne aus Drittstaaten wie Amazon, Shein oder Temu betroffen sein, doch das ließ sich rechtlich nicht umsetzen. Nun trifft es alle Anbieter ab 100 Millionen Euro Umsatz, also etwa auch Mediamarkt, Otto oder Zalando.

Alternative Gegenfinanzierung ist nicht in Sicht

Könnte es sein, dass die von der ÖVP, SPÖ und Neos vereinbarte Paketabgabe ob der lautstarken Proteste noch einmal ins Wanken gerät?

Aus heutiger Sicht ist das unwahrscheinlich. Kein Zuckerl ohne Gegenfinanzierung: Darauf hat sich die Dreierkoalition gemeinsam verpflichtet, darauf pocht auch das Finanzministerium. Zunächst war eine Plastikabgabe angedacht, dann einigte sich die Regierung auf die Paketabgabe. Nachdem noch niemand eine alternative zusätzliche Einnahmenquelle vorgeschlagen hat, dürfte die Paketabgabe ungeachtet der Proteste umgesetzt werden. Schließlich fällt es ÖVP, SPÖ und Neos noch schwerer, sich auf zusätzliche Sparmaßnahmen zu verständigen.