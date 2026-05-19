Am 18. Mai präsentierte das Regionalmanagement Mittelkärnten im Gasthof Raunig am Kraigerberg ein Kochbuch mit typischen, traditionellen Rezepten und dazugehörigen Geschichten. In der Region Mittelkärnten gibt es zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe sowie engagierte Produzenten und Veredler, die besondere Produkte aus der Region herstellen. Dabei bilden regionale Zutaten eine wichtige Grundlage.

Aus der Idee, ausgewählte, lokal verwurzelte Rezepte und deren Geschichten zu sammeln, entstand im Rahmen des Kulturprojekts des Regionalmanagements Mittelkärnten das Konzept für dieses Buch. Als Projektverantwortliche holte Helga Steger die Seminarbäuerin Manuela Pichler mit ins Team. In Kochworkshops wurden die traditionellen Gerichte ausprobiert. Zudem kochte, verfeinerte und fotografierte Pichler alle überlieferten Rezepte.

Gerhard Mock, Helga Steger und Johannes Moser © Josef Bodner/ Region Mittelkärnten



Um Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden, wurden zusätzlich heimische Betriebe eingeladen, ihre Spezialitäten vorzustellen. Dabei war auch der Fotograf Elias Jerusalem im Einsatz. So entstand ein Kochbuch, das im ersten Teil Einblicke in die kulinarischen Traditionen Mittelkärntens gibt – von einfachen bäuerlichen Gerichten bis hin zu festlichen Speisen. Im zweiten Teil gewähren Betriebe Einblicke in ihre ganz persönlichen Küchengeheimnisse. Eine Übersicht regionaler Erzeuger im dritten Abschnitt erleichtert zudem den Einkauf heimischer Zutaten. Die grafische Gestaltung des Buches übernahm Sabrina Felsberger.

Das Kochbuch entstand im Rahmen des Projekts „Kultur-Vielfalt Mittelkärnten“ mit Unterstützung der Orts- und Regionalentwicklung der Kärntner Landesregierung (Abteilung 10). Zu haben ist es um 12 Euro im Informationsbüro Mittelkärnten (Unterer Platz 10, St. Veit), in der Buchhandlung Besold St. Veit und in vielen Museen der Region Mittelkärnten.