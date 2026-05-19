Österreich gehen die Kinder aus, zumindest lässt das Geburtenbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) diese Schlüsse ziehen. 9938 Kinder kamen laut Statistik Austria 2024 in der Steiermark zur Welt, 2021 waren es noch 11.357. Vor allem Frauen sind immer häufiger gewollt kinderlos, Tendenz steigend. Zwischen 1986 und 2016 hat sich die Zahl der jungen Frauen (20 bis 29 Jahre), die weder Kinder haben, noch wollen, von sechs auf zwölf Prozent verdoppelt. 2021 gaben gar 18 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe an, keinen Nachwuchs in die Welt setzen zu wollen. Ähnlich sieht es in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen aus, hier liegt der Anteil ebenfalls inzwischen bei 17 Prozent.

Durch Teuerung, Inflation und die schlechte Wirtschaftslage können sich immer weniger Menschen Kinder leisten. Eine Analyse, die durchaus richtig ist, wie Birgit Schellnegger-Weinberger vom Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen sagt. „Allerdings wird sich diese Tendenz in den nächsten Jahren nicht ändern, auch wenn die wirtschaftliche Situation sich hoffentlich wieder bessert.“ Das Hauptmotiv vieler Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, sei ein anderes, so die Expertin. „Immer mehr Frauen wissen, dass sie durch die Entscheidung für ein Kind finanziell benachteiligt sein werden.“

Nur ein Prozent der Väter bleibt länger als sechs Monate daheim

Das traditionelle Familienbild, in dem die Mutter die Care-Arbeit übernimmt und der Vater als „Ernährer“ nach der Geburt berufstätig bleibt, ist laut Frauen- und Mädchenberatungsstellen noch stark in der Gesellschaft verankert. Das bestätigt auch ein Blick auf die Karenzzahlen. Lediglich 16 Prozent der Männer nutzen die Möglichkeit, in Karenz zu gehen, nur etwa ein Prozent entscheidet sich, länger als sechs Monate zuhause bei den Kindern zu bleiben. „Und das hat nicht nur den Grund, dass der Mann mehr verdient. In der Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria zeigt sich, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Aufteilung der Care-Arbeit fast nichts verändert hat“, sagt Anna Majcan, Geschäftsführerin des Grazer Frauenrates.

Anna Majcan, Geschäftsführerin Grazer Frauenrat © Klz / Stefan Pajman

Für viele Frauen bedeutet dies in weiterer Folge finanzielle Abhängigkeit vom Partner, „und führt langfristig häufig zu Altersarmut“, weiß Schellnegger-Weinberger. „Um eben dies zu vermeiden, entscheiden sich immer mehr Frauen gegen Kinder – vor allem, wenn sie selbst gut verdienen.“ Zudem übernehme selbst in Fällen, in denen das Erwerbsausmaß der Frau höher ist als das des Mannes, die Frau dennoch mehr Care-Arbeit als der Mann, wie die Zeitverwendungserhebung aufzeigt. „Kein Wunder also, dass Frauen inzwischen sagen, sie würden gerne ,Väter‘ werden, aber keine Mütter“, so Majcan.

Faire Care-Arbeit: Weniger Gewalt, mehr Geburten

Dass sich eine fair aufgeteilte Care-Arbeit positiv auf die Geburtenrate auswirkt, zeigt eine Studie der Norwegerin Trude Lappegård an der Universität Oslo. Die Untersuchung zeigte, dass längere Väterkarenz nicht nur dazu führt, dass Care-Arbeit auch im späteren Leben der Kinder fairer aufgeteilt wird, sondern Familien auch dazu bewegt, sich vermehrt für ein zweites Kind zu entscheiden. Zudem belegte eine österreichische Studie Ende 2024, dass eine ausgewogene Aufteilung der Familienaufgaben die Wahrscheinlichkeit von Partnerschaftsgewalt stark verringert.

Strukturelle Gegebenheiten in der Kinderbetreuung befeuern die Entscheidung vieler Erwachsener gegen die Gründung einer Familie zusätzlich. Im Moment bangen knapp 2600 Kinder in der Steiermark um einen Betreuungsplatz. Aus eigener Erfahrung kann eine 31-jährige Steirerin aus Graz-Umgebung über die Herausforderungen berichten. Die Lehrerin ist Mutter von drei Kindern, als ihr zweites zur Welt kam, besuchte ihr ältester Sohn bereits eineinhalb Jahre eine Krippe.

Als dann Baby Nummer zwei kam, erreichte die Familie die Hiobsbotschaft: Kind eins bekommt im Folgejahr keinen Krippenplatz mehr, „weil ich ja zuhause bin. Dass mein Sohn sich zu dem Zeitpunkt bereits seit eineinhalb Jahren in dem System befand und aus seinem sozialen Netz gerissen wurde, hat keine Rolle gespielt.“ Erst mit dem Krippeneintritt des zweiten Kindes bekam auch ihr Sohn wieder einen Betreuungsplatz, allerdings in zwei unterschiedlichen Einrichtungen. „Das nehmen wir in Kauf, wir sind froh, dass beide nun einen Platz haben.“ Die Kosten für die Plätze seien hoch, 750 Euro im Monat zahlt die Familie für beide Kinder. „Da muss man als Paar arbeiten gehen, sonst kann man das fast nicht stemmen.“