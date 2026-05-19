

Mit einem Filmscreening, Künstlergespräch und Konzert lädt das Schloss Lind am 23. Mai ab 20 Uhr zu einer besonderen Gedenkveranstaltung. Unter dem Titel „Dear Esther“ steht dabei das Leben der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano im Mittelpunkt. Die Veranstaltung entsteht in Kooperation mit steirischer herbst und dem Mauthausen Komitee Österreich.

Gezeigt wird der Film „Dear Esther“ der südafrikanischen Videokünstlerin Candice Breitz. Darin setzt sich Breitz mit dem Vermächtnis Bejaranos auseinander, die Auschwitz überlebte, weil sie in das Mädchenorchester des Konzentrationslagers aufgenommen wurde. Die Künstlerin verbindet Episoden aus Bejaranos Leben mit aktuellen Debatten rund um Erinnerungskultur, Widerstand und den Umgang mit kritischen jüdischen Stimmen in Deutschland.

Im Anschluss an das Screening findet ein Gespräch mit Candice Breitz sowie Ekaterina Degot, geschäftsführende Intendantin des „Steirischen Herbst“, statt.

Den musikalischen Abschluss gestaltet die international renommierte Cellistin Asja Valčić. Die Musikerin gilt als Grenzgängerin zwischen Klassik, Jazz und Improvisation und arbeitete unter anderem mit dem „radio.string.quartet.vienna“, dem Akkordeonisten Klaus Paier sowie zahlreichen internationalen Jazzgrößen zusammen. Mit ihrer Verbindung aus klassischer Präzision und improvisatorischer Freiheit zählt sie zu den markantesten europäischen Cellistinnen der Gegenwart. Karten gibt es unter Tel. (03584) 3091 oder info@schlosslind.at