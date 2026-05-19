Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Seit fast vier Jahrzehnten ist sie für Menschen da, die durch eine persönliche Notlage, Schicksalsschläge, Krisen, Depressionen, Mobbing oder Einsamkeit belastet sind. Die Ö3-Kummernummer ist zu einer wichtigen telefonischen, anonymen Anlaufstelle in Österreich geworden. So ernst dieses Thema, so aufgelegt das Wortspiel, dass es jetzt ausgerechnet die ÖVP auch mit einer Kummernummer versucht. Kummer ist die kriselnde Kanzlerpartei, die in aktuellen Umfragen bundesweit bei knapp über bzw. sogar unter 20 Prozent liegt, ohnehin gewöhnt, könnte man meinen. Passend also, dass die langjährige ehemalige ORF-Wetter-Lady Christa Kummer im Sommer mit Bundeskanzler Christian Stocker durch die Bundesländer ziehen wird. Dort will man bei Veranstaltungen mit jeweils 200 Menschen, die der Meinungsforscher Peter Hajek möglichst repräsentativ auswählen soll, ins Gespräch kommen. Die beliebte Frau Kummer, die im Vorjahr nicht ganz freiwillig vom ORF Abschied nahm, soll bei diesen Menschen dann wohl gut Wetter machen oder Schönwetterpolitik mit Eleganz und Eloquenz präsentieren – ganz ohne Sturmwarnung von rechts.

Parteien sind jedenfalls nicht davor gefeit, dass bei ihnen der Wurm drinnen ist, um im Wortspiel-Modus zu bleiben. Vera Russwurm moderierte als „ORF-Star“ jahrelang ganz ungeniert Partei- und Wahlkampfveranstaltungen der ÖVP. Weil ihre Talksendung „Vera“ von ihrer eigenen Firma produziert wurde und sie sonst nur als gelegentliche freie Mitarbeiterin tätig war, ging sich das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus. Wundert man sich in Österreich eigentlich noch, was alles möglich ist?

Da war Peter L. Eppinger, langjähriger Ö3-Moderator, zumindest konsequenter, als er den ORF 2017 verließ, um als Sprecher für die von Sebastian Kurz türkis eingefärbte ÖVP zu arbeiten. Eppinger saß später im Wiener Gemeinderat, wurde im Herbst 2025 Kreativdirektor der Wirtschaftskammer Österreich und ging dort schon im Februar 2026 nach den Turbulenzen rund um den Rücktritt von WK-Präsident Harald Mahrer wieder von Bord. „Aus jeder Krise kann man sich was mitnehmen“, sagte Eppinger, der jetzt als Kommunikationsberater selbständig ist, vor einigen Wochen in der ORF-Sendung „Hinter den Schlagzeilen“. Gibt also viel mitzunehmen für politische Verantwortungsträger.

Dass ehemalige ORF-Stars in die Politik wechseln, ist keine Seltenheit und kein ÖVP-Spezifikum. Die ehemalige ZiB-Moderatorin Ursula Stenzel wurde EU-Abgeordnete für die ÖVP und wechselte später als Wiener Stadtpolitikerin zur FPÖ. Josef Broukal wechselte von der ZiB in die Abgeordnetenreihen der SPÖ im Nationalrat. Auch für Eugen Freund ging es von der ZiB zur SPÖ – und in das EU-Parlament. Ex-Bingo-Moderatorin Marie Christine Giuliani sitzt heute für die FPÖ im Nationalrat und ist für FPÖ-TV tätig. Die heutige Volksanwältin Gaby Schwarz war „Burgenland Heute“-Moderatorin und wechselte 2017 zur ÖVP. Auch Show-Moderator Wolfram Pirchner dockte in der Ära Kurz bei der ÖVP an und saß später für einige Monate im EU-Parlament. Christiane Teschl-Hofmeister war Chefredakteurin im ORF Niederösterreich und wurde 2018 Landesrätin für die ÖVP. Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter für die Neos, war jahrelang im ORF tätig und wechselte 2019 aus der Kurier-Herausgeberfunktion in die Politik.

Echte Erfolgsgeschichten wurden viele dieser Seitenwechsel nicht. Womit wir wieder bei Schönwetterpolitik und der Kummernummer wären. Ob die Kanzler-Tournee die bescheidenen Beliebtheitswerte der Bundesregierung steigern wird, ist fraglich.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher