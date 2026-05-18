Ein einjähriger Bub hat sich am Montagnachmittag im Bezirk Spittal an der Drau Verbrennungen zugezogen. Laut Polizei bereitete sein zehnjähriger Bruder gegen 17 Uhr in der Küche heißes Wasser mit einem Wasserkocher zu. Anschließend füllte er dieses in ein Plastikgefäß um und stellte es auf einer Anrichte ab. Währenddessen kletterte der einjährige Bruder auf einen Hocker und ergriff das Gefäß. Dabei kam es zum Unfall: Das Kleinkind übergoss sich mit dem siedend heißen Wasser.

Die 41-jährige Mutter reagierte umgehend, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Einjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.