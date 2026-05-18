Ein bekannter und beliebter Villacher ist nach schwerer Krankheit verstorben. Michael Sumper wurde 1953 geboren und wuchs in Bodensdorf am Ossiacher See auf. Schon früh gehörten Wasser, Wind und Reisen zu seinem Leben. Beruflich war er als technischer Zeichner und Konstrukteur im Brückenbau bei den Österreichischen Bundesbahnen tätig. Daneben entwickelte er viele Interessen und wurde Hobbymaler, Hobbysegler, Hobbykoch, Hobbyfischer, Hobbyhistoriker, Hobbyreiseführer und Hobbybuchautor.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin unternahm er zahlreiche Reisen und segelte viele Jahre mit einem Katamaran durch die Adria. 2007 überquerten die beiden mit ihrem Katamaran auch den Atlantik. Ihr Abenteuer hielten sie in einem Reisetagebuch fest. Weitere Reisen führten Sumper unter anderem nach Sri Lanka, Schottland, Marokko und Sizilien. Diese Eindrücke verarbeitete er auch in seinen Büchern. Bekannt wurde der Villacher unter anderem durch sein Werk „Piratennest und Drachenkopf: Piratengeschichten des Mittelmeers“, in dem er historische Themen mit Reise- und Kulinarikeindrücken von Dubrovnik bis Grado verband. 2015 erschien mit „Energie“ sein erster Krimi, der in Marokko und Schottland spielt und ebenfalls auf eigenen Reiseerfahrungen basierte.

Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen vielseitigen und neugierigen Tausendsassa.