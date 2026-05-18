Es war wohl eine der kuriosesten Szenen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Rapids Yusuf Demir warf in der letzten Runde beim Spiel gegen den SK Sturm einen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen Isa Simsek und sah nach dieser Aktion die Rote Karte. Sein Trainer Johannes Hoff Thorup bezeichnete die Aktion nach dem Spiel „inakzeptabel“.

Nun steht auch die Sperre für den 22-jährigen Offensivspieler fest. Aufgrund unsportlichen Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen und der Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen bekommt Demir drei Spiele Sperre. Somit verpasst er neben den beiden Europacup-Play-off-Spielen auch den Auftakt der kommenden Spielzeit.