Von außen nach innen sind sie aufgereiht: Turm, Springer, Läufer, Dame und König. Nicht beim Freestyle-Schach: Die Figuren der ersten Reihe sind beliebig angeordnet – es gibt keine „fixe“ Ausgangslage. „Es gibt beim Freestyle-Schach 960 verschiedene Stellungen“, erklärt Gerhard Kubik, Vereinsobmann des Schachvereins Leibnitz, „deswegen heißt es auch Schach 960.“

Schachinnovation in der Südsteiermark

Beim klassischen Schach könne man die ersten zehn bis zwanzig Züge auswendig lernen – im Freestyle sei die Kreativität von Anfang an gefordert. Eine Spielvariante, der der Schachverein Leibnitz nun eine Bühne bieten möchte. Am 23. Mai veranstaltet dieser im Kulturzentrum Leibnitz das erste südsteirische Freestyle-Schachturnier – und damit auch das erste in der Steiermark. „Nicht nur die großen Metropolen, sondern auch die dynamische Stadt Leibnitz ist an Innovation beteiligt“, sagt Kubik stolz.

Den Schachverein Leibnitz gibt es bereits seit 75 Jahren – mit 30 aktiven Spielern ist er einer der größten der Südsteiermark © Schachverein Leibnitz

Das Turnier läuft unter dem Motto: Strategie trifft Kreativität. In jeder Runde wird die Grundstellung komplett neu ausgelost. Dann wird „Schnellschach“ gespielt – jeder Spieler hat im Match selbst eine Bedenkzeit von zehn bis maximal sechzig Minuten. Nach einer Runde wird wieder neu ausgelost, bis am Ende der Gewinner feststeht. „Die Sieger dürfen sich dann natürlich auch über tolle Preise freuen“, verrät der Vereinsobmann.

Schachverein setzt auf die Jugend

Den Sport wolle der Verein selbst vor allem unter die Jugend bringen. Daher können sich beim Turnier neben Erwachsenen auch junge Denksportler beweisen. Kubik ist im Verein selbst auch als Jugendtrainer tätig: „Der schönste Moment als Trainer ist, wenn die Kinder Spaß haben und den Mut und die Inspiration besitzen, stärker zu werden.“

Der Verein möchte besonders Kinder und Jugendliche fördern und bietet auch Jugendtraining an © Schachverein Leibnitz

Zusehende sind beim Turnier herzlich willkommen. Für Spieler stehen 64 Startplätze zur Verfügung. Kurzentschlossene können sich noch am Turniertag bis 09:15 Uhr direkt vor Ort registrieren, bevor um 09:30 die erste Runde startet. Insgesamt werden sieben Partien gespielt. Dann heißt es in Leibnitz endgültig: Schachmatt!