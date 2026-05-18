Hoher Besuch für die steirische „Standortpartnerschaft“, der neben der Landesregierung auch Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, ÖGB, Industriellenvereinigung, AMS, Gemeinde- und Städtebund etc. angehören. Am Montag tauschte sich Staatssekretär Josef Schellhorn (Neos) mit den Steirern über Deregulierung und Bürokratieabbau aus.

Über das Ziel sind sich alle Seiten einig. Die Bundesregierung will „für weniger Bürokratie und damit mehr Wachstum sorgen“, so Schellhorn. Und die Steiermark möchte „eine Vorreiterrolle einnehmen und den Staat verschlanken, denn weniger Staat ist mehr Unternehmertum“, so Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP).

Forderungen

Die Wege zum Ziel waren und sind unterschiedlich. Ergo „haben wir dem Staatssekretär auch neun konkrete Punkte mitgegeben, bei denen es jetzt eine rasche Umsetzung auf Bundesebene braucht“, betonte Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP). Unter anderem fordern die Steirer, dass Amtssachverständige künftig auch über Gebietskörperschaften hinweg eingesetzt werden können. Auch würde eine Gebührenreform Vereinfachungen bringen, etwa durch Pauschalsätze.

Umweltverträglichkeitsprüfung

„Verwaltungs- und Registerdaten sollen aus Sicht der Steiermark zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden ausgetauscht und zusammengeführt werden“, lautet noch so ein Punkt. Ein weiterer: Die Zuständigkeiten in Genehmigungs- und Bauverfahren sollten gebündelt werden. Bei Anlageverfahren wiederum sei eine österreichweite elektronische Verfahrensführung („digitaler Akt“) umzusetzen. Darüber hinaus soll der in der Gewerbeordnung verankerte Grundsatz „Beraten statt Strafen“ für alle Verwaltungsverfahren umgesetzt werden. Und, ein Klassiker: Die Verfahren im Bereich einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sollten vereinfacht werden.

Für Unruhe im Vorfeld sorgte die Kritik von Schellhorn am Förderunwesen in der Steiermark in der ORF-Sendung „Im Gespräch“.