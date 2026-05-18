Josef Hickersberger sei Dank. Mit der Frage, ob er die besten oder die richtigen Spieler nominiert hat (oder im Idealfall gar beides), muss seit der Heim-EM 2008 jeder Teamchef vor einem Großereignis rechnen. Auch Ralf Rangnick bekam sie anlässlich der Bekanntgabe des rot-weiß-roten Aufgebots für die Weltmeisterschaft verlässlich gestellt. Wenig überraschend hat er versucht, beide Kriterien zu erfüllen. Heraus kam ein 26-Mann-Kader, der weitestgehend ohne große Überraschungen auskommt, sich aber trotzdem im Vergleich zur erfolgreichen Qualifikation weiterentwickelt präsentiert.

MAN KENNT SICH: Man sollte es natürlich nicht verschreien, aber momentan sieht es gut aus, dass das Nationalteam mit allen Schlüsselspielern nach Nordamerika reisen kann. Ein kurzfristiger und schwerwiegender Ausfall wie Xaver Schlager vor der EM 2024 blieb bislang aus und wird es hoffentlich auch weiter nicht schlagend. Bleiben weiterhin alle fit, startet Österreich mit einem denkbar eingespielten und inzwischen über Jahre gewachsenen Kern ins Turnier, dem der Chefcoach einiges zutraut. „Wir wollen so weit kommen, wie es geht“, sagt Rangnick und denkt dabei an ein Weiterkommen in der Gruppe und mindestens einen Sieg in der K.o.-Runde.

STÜRMER-DICHTE: Quantitativ dünn besetzt ist der Angriff mit drei nominellen Stürmern – dafür aber mit Leistungsträgern, die nun schon seit Jahren die Fahnen hochhalten, wenn es ums Thema Toreschießen geht. Gemeint sind Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch. Es ist anzunehmen, dass Sasa Kalajdzic ihnen schon intensiver den Kampf angesagt hätte, wäre er zumindest ein wenig von seinem hartnäckigen Verletzungspech verschont geblieben. „In Wahrheit haben wir für eine Stürmer-Position drei Spieler nominiert“, plant Rangnick im Normalfall, weiter auf sein System mit Solo-Spitze zu setzen. Dann würde auch das Trio ausreichen. Was andere Stürmertypen betrifft, gilt es kreativ zu werden, etwa mit Zehner Christoph Baumgartner.

Diese 26 Mann nominierte Ralf Rangnick (unten links) für die WM: Oben: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schöpf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic (von links nach rechts). Unten: Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele, David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda, Phillipp Mwene. © GEPA

(K)EINE GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT: Im Nachhinein betrachtet, war die Treue so mancher Teamchefs zu ihren in der Qualifikation erfolgreichen Spielern eine Spur zu groß. Man denke an Herbert Prohaska und seinen Spielmacher Andreas Herzog bei Österreichs letzter WM-Teilnahme 1998, den eine Zehenverletzung daran hinderte, in Normalform zu agieren. Rangnick versucht es mit dem Mittelweg, seinem Stamm zu vertrauen, aber durchaus für eine Blutauffrischung zu sorgen. Der Haken für potenzielle Newcomer: Der Countdown für die interne Qualifikation ist im März abgelaufen. Rangnick ist es bekanntlich unheimlich wichtig, sich bei Lehrgängen einen persönlichen Eindruck von Kandidaten zu verschaffen und zu prüfen, ob sie sportlich und charakterlich ins Team passen. Dies machte die Nominierung eines Shootingstars unwahrscheinlich. Bei den März-Testspielen waren indes neben den „Neuzugängen“ Paul Wanner und Carney Chukwuemeka auch Florian Wiegele und David Affengruber erstmals zum Casting eingeladen. Ihre gute Vereinsform wurde nicht nur registriert, sondern belohnt. Beide wussten offenkundig zu gefallen.

KONKURRENZKAMPF: Dies mischt nicht nur auf dem Feld die Karten neu, wenn man bedenkt, wie sehr Wanner und Chukwuemeka auf Anhieb aufgezeigt haben. Auch Wiegele hat Eindruck bei Rangnick hinterlassen. „Ich weiß nicht, ob es so einen Torwart in Österreich noch einmal gibt“, meint der Teamchef im Hinblick auf Wiegeles Körpergröße von 2,05 Metern, aber trotzdem „herausragende Technik am Ball“. Wenn die WM morgen beginnen würde, wäre wahrscheinlich trotzdem Alexander Schlager vor Patrick Pentz die Nummer eins. Vier Wochen vor Turnierstart empfindet Rangnick keine Notwendigkeit, sich festzulegen: „Die Konkurrenz soll ruhig ein bisschen das Geschäft beleben.“ Dies darf man als Einladung an Wiegele interpretieren, sich weiter aufzudrängen.

HÄRTEFÄLLE: So richtig viele Kandidaten haben sich indes im Saisonverlauf nicht aufgedrängt, sodass sie sich nun auch nicht ausgebootet oder übergangen fühlen können. Dies betrifft vor allem die Offensive, in der es die alten Bekannten richten müssen. Alternativen wie Raul Florucz, Marco Grüll, Thierno Ballo, Andreas Weimann, Nikolaus Wurmbrand oder Kevin Stöger finden sich auf der Abrufliste wieder. Die im Saisonverlauf dauerverletzten Maximilian Wöber und Gernot Trauner wären fast rechtzeitig fit geworden. Beide gehörten jahrelang zum ÖFB-Inventar, also sind sie wohl die härtesten Härtefälle. Rangnick war das Risiko erneuter Verletzungen zu hoch.

MARKTWERTE DER DAHEIMGEBLIEBENEN: Lens-Legionär Samson Baidoo wird von „transfermarkt.at“ inzwischen auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro eingeschätzt, was ihn in der Theorie zum drittwertvollsten Österreicher macht. Gelegenheit, sich im ÖFB-Dress zu präsentieren, bekam er meist nur in der U21. Zuletzt fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ebenfalls auf Abruf: Birmingham-Innenverteidiger Christoph Klarer, der auf sieben Millionen Euro eingeschätzt wird, Grüll (Werder), Ballo (Millwall) und Florucz (Union Saint Gilloise). Ihnen allen wird ein Wert von jeweils sechs Millionen Euro zugesprochen. Aber weitestgehend sind die teuersten Österreicher auch die besten – und somit richtigen für diese Weltmeisterschaft.