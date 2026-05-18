„Halleluja“, dieser einzigartige, populäre Jubelchor, ist wohl das Glanzstück des gesamten „Messias“ von Georg Friedrich Händel: Es preist den Sieg des Christentums und bejubelt den Triumph mit den charakteristischen Fanfarenmotiven in den Singstimmen, die von Trompeten und Pauken feierlich getragen werden.

Und genauso strahlend und jubelnd wurde dieser Chor und das etwas gestraffte, gesamte Oratorium in englischer Originalfassung („The Messiah“) jetzt im Maria Saaler Dom aufgeführt. Von hoher Qualität war das Solistenquartett mit der glockenreinen und koloratursicheren Fabiana Visentin (Sopran), der in der Tiefe etwas zu wenig hörbaren, aber schön gefärbten Chiara Brunello (Alt), dem fein timbrierten, nuancenreichen Raffaele Giordani (Tenor) und dem prachtvollen, kraftvollen Alberto Spadarotto (Bass). Obwohl nur mit rund 20 Choristen besetzt, sang der Venice Monteverdi Academy Chor raumfüllend, meist ausgewogen und klangschön.

Kammerorchester

Abgesehen von kleinen Intonationstrübungen, größtenteils hervorgerufen durch die historischen Instrumente, musizierte das Kammerorchester „Lorenzo da Ponte“ aus Asolo/Provinz Treviso unter dem souveränen Roberto Zarpellon mit zugespitzten Tempi, kontrastreich, transparent und mit schlankem, vibratofreiem Klang. Gekonnt wechselten farbige und vielfältige, pastorale Stimmungen mit expressiven Klagen und überschwänglichem Jubel! Stehende Ovationen!