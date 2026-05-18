Noch bis 9. Juni ist es auch für Österreicherinnen und Österreicher möglich, sich einer laufenden Sammelklage gegen unzulässige Werbung bei Prime Video anzuschließen.

Zur Erinnerung: Anfang Februar 2024 stellte Amazon Prime einseitig sein Videostreaming um: Kundinnen und Kunden können seitdem nur noch werbefrei streamen, wenn sie Mehrkosten von 2,99 Euro im Monat akzeptieren. Diesen einseitigen Eingriff in bestehende Verträge kritisierten Verbraucherschützer im deutschsprachigen Raum. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband hatte bereits am 15.03.2024 auf Unterlassung geklagt.

220.000 Amazon-Kunden nehmen teil

Laut dem Konsumentenportal des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Konsumentenfragen.at), muss man sich allerdings im Klageregister beim deutschen Bundesamt für Justiz registrieren. Das sei kostenfrei. Mitmachen können sowohl Kunden, die das Zusatz-Abo für werbefreies Streamen abgeschlossen haben, als auch jene, die die 2,99 Euro nicht zusätzlich bezahlen und daher Werbung bekommen.

Für die werbefreie Version muss ein Aufpreis gezahlt werden © AP/Patrick Semansky

Prozessauftakt in München

Am 9. Juni wird das Klageregister dann geschlossen. Zum ersten Verhandlungstag kommt es schon am Dienstag, 19. Mai. Vor dem Baye­rischen Obersten Landes­gericht in München beginnt dann die münd­liche Verhand­lung in der derzeit größten Sammel­klage Deutsch­lands. Der Klage der Verbrau­cher­zentrale (VZ) hätten sich bereits über 218.000 Amazon-Kunden ange­schlossen und soll laut VZ Sachsen seit Inkrafttreten des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes im Oktober 2023 die größte dieser Art in Deutschland sein.