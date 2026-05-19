Späne flogen, Hobel sangen. 34 angehende Tischlerinnen und Tischler aus Osttirol stellten in den vergangenen Wochen an der Tiroler Fachberufsschule Lienz ihr Können unter Beweis. Beim Bezirkslehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammerbezirksstelle Lienz zeigten Lehrlinge aller drei Jahrgänge, was sie an der Werkbank gelernt haben – von der ersten Verbindung bis zum fertigen Werkstück.

Landes- und Bundesfinale rufen

18 von ihnen schafften den Sprung in die nächste Runde. Sie vertreten Osttirol am Samstag, den 30. Mai, beim Landeslehrlingswettbewerb an der Fachschule für Holztechnik in Absam. Wer das Landesfinale gewinnt, fährt wiederum am 20. und 21. Juni nach Graz zum Bundesbewerb.

Hinter den 34 Antritten stehen die Tischlereibetriebe der Region – von der Tischlerei Gabriel Forcher in Lienz über die Tischlerei Friedrich Wieser in Strassen bis zur Tischlerei Gardener im Villgratental. Sie investieren Zeit, Material und Know-how in den Nachwuchs. Dieser Mix aus dualer Ausbildung und betrieblicher Praxis macht das Tiroler Tischlerhandwerk aus Sicht der Wirtschaftskammer wettbewerbsfähig. „Was die Lehrlinge hier abliefern, ist Maßarbeit – im Bezirk ausgebildet, in Tirol gefragt“, betont WK-Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger. „Die Tischlereien in Osttirol bilden auf einem Niveau aus, das österreichweit Bestand hat. Dass 18 von 34 ins Landesfinale einziehen, ist der beste Beleg dafür.“